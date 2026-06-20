NEET re-exam: ‘छात्र ने खुद चुना था अबू धाबी का सेंटर’, नागपुर के कैंडिडेट से जुड़े विवाद पर NTA ने दी सफाई

NEET re-exam: देशभर में 21 जून को नीट की परिक्षाएं होने जा रही है। पिछली बार आयोजित एग्जाम के बाद पेपर लीक का मामला सामने आया और परीक्षा रद्द हो गई जिसके बाद अब रिएग्जाम आयोजित किए जा रहे है। इसी बीच नागपुर के एक छात्र के परीक्षा केंद्र से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आया था। छात्र के परिवार ने दावा किया था कि परीक्षा के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड में उसका परीक्षा केंद्र अबू धाबी दिखा रहा है। अब इस मामले पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की प्रतिक्रिया सामने आई है। NTA ने साफ किया है कि उम्मीदवार के लॉगिन से ही अबू धाबी को परीक्षा शहर के रूप में चुना गया था।