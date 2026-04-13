RSS का कार्य किसी के विरोध में नहीं, हमारा उद्देश्य समाज को एकजुट करके सशक्त बनाना है: मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा कि जिस प्रकार कंदकुर्ति में ही गरुड़ ने अपनी माता की मुक्ति के लिए अमृत प्राप्त करके भी उसका त्याग किया, उसी प्रकार डॉ. हेडगेवार का जीवन भी पूर्णतः निस्वार्थ राष्ट्रसेवा को समर्पित रहा और वह भारत माता की मुक्ति के लिए व्याकुल रहे। भागवत ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार के मन में यह दृढ़ था कि हिंदुत्व को आधार बनाकर हिंदू समाज को एकजुट करना, उसे निर्भय, बल संपन्न, शील संपन्न और ध्येय निष्ठ बनाना ही वह मूल काम है, जिसे यदि नहीं किया गया तो हमें स्वतंत्रता के लिए बार-बार संघर्ष करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई, जो आज अपने शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है।