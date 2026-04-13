13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

RSS का कार्य किसी के विरोध में नहीं, हमारा उद्देश्य समाज को एकजुट करके सशक्त बनाना है: मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने तेलंगाना के कंदकुर्ति में 'श्री केशव स्फूर्ति मंदिर' का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने RSS को समाज के हित में बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि RSS का कार्य किसी के विरोध में नहीं है।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Vinay Shakya

Apr 13, 2026

RSS chief Mohan Bhagwat said that we should become so strong that no one can threaten us with tariffs

मोहन भागवत। फाइल फोटो

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने तेलंगाना के कंदकुर्ति में 'श्री केशव स्फूर्ति मंदिर' का उद्घाटन किया। यह स्मारक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृति और उनके विचारों से प्रेरणा लेने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस मौके पर भागवत ने कहा कि भारत माता को दास्य भाव से मुक्त करवाने के लिए संघ की स्थापना हुई। कंदकुर्ति स्थान से भी माता को दास्य भाव से मुक्त करवाने की कथा जुड़ी है।

मोहन भागवत ने पौराणिक कथा का जिक्र किया

RSS प्रमुख मोहन भागवत (RSS Chief Mohan Bhagwat) ने कहा कि कंदकुर्ति प्रेरणा की भूमि है, जहां से डॉ. हेडगेवार के जीवन और उनके राष्ट्रनिर्माण के संकल्प की स्फूर्ति जुड़ी है। लगभग 32 वर्ष पहले इस स्मारक के निर्माण का संकल्प लिया गया था, जो अब साकार रूप ले रहा है। भागवत ने पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए गरुड़ और उनकी माता विनता की कथा को राष्ट्रसेवा के आदर्श से जोड़ा।

मोहन भागवत ने कहा कि जिस प्रकार कंदकुर्ति में ही गरुड़ ने अपनी माता की मुक्ति के लिए अमृत प्राप्त करके भी उसका त्याग किया, उसी प्रकार डॉ. हेडगेवार का जीवन भी पूर्णतः निस्वार्थ राष्ट्रसेवा को समर्पित रहा और वह भारत माता की मुक्ति के लिए व्याकुल रहे। भागवत ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार के मन में यह दृढ़ था कि हिंदुत्व को आधार बनाकर हिंदू समाज को एकजुट करना, उसे निर्भय, बल संपन्न, शील संपन्न और ध्येय निष्ठ बनाना ही वह मूल काम है, जिसे यदि नहीं किया गया तो हमें स्वतंत्रता के लिए बार-बार संघर्ष करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई, जो आज अपने शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य किसी के विरोध में नहीं

मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ का कार्य किसी के विरोध में नहीं, बल्कि समाज को एकजुट कर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए है। नवनिर्मित 'श्री केशव स्फूर्ति मंदिर' केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि एक सजीव प्रेरणा केंद्र है। यहां आने वाले लोग देशभक्ति, निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति कर्तव्यबोध की प्रेरणा लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करेंगे। समारोह में संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

तमिलनाडु चुनाव 2026: तेज तपिश में चरम पर चुनाव प्रचार, बहुकोणीय मुकाबले की आहट, किसके बीच कांटे की टक्कर?
राष्ट्रीय
Tamil Nadu Election Analysis

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Apr 2026 01:00 am

Hindi News / National News / RSS का कार्य किसी के विरोध में नहीं, हमारा उद्देश्य समाज को एकजुट करके सशक्त बनाना है: मोहन भागवत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जन-गण-मन यात्रा: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से चुनावी समीकरणों पर की चर्चा

Union Minister Piyush Goyal with Gulab Kothari
राष्ट्रीय

Semi High Speed Train: बुलेट ट्रेन से पहले ट्रैक पर दौड़ेगी सेमी हाई स्पीड रेल, 220 KM प्रति घंटा होगी रफ्तार

Semi-high-speed train
राष्ट्रीय

देश की सीमाओं पर रहेगी पैनी नजर, ISRO लॉन्च करने जा रहा NVS-03 उपग्रह

राष्ट्रीय

Bengal Elections2026: बंगाली अस्मिता और SIR बना प्रमुख मुद्दा, TMC- BJP में चल रही जुबानी जंग

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी का आरोप- BJP ने हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए ₹1000 करोड़ का सौदा किया, PM मोदी को दी बड़ी चुनौती

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.