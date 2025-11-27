Rain: ठंड के बीच परेशानी बढ़ाने वाला है IMD का ताजा अपडेट, इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या सहित प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि तेज हवा की वजह से तापमान में गिरावट आ सकती है।