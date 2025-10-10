Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

मौसम ने ली करवट: इन राज्यों में करवा चौथ पर भारी बारिश का अलर्ट, चांद के दीदार में हो सकती है मुश्किल

करवा चौथ पर आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश और बादलों का अलर्ट जारी किया है, जिससे चांद दिखने में मुश्किल हो सकती है।

less than 1 minute read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 10, 2025

Heavy Rain

आज का मौसम (File Photo)

आज पूरे देश में करवा चौथ (Karwa Chauth) मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्र दर्शन का इंतजार कर रही हैं। लेकिन इसी बीच मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) है। इतना ही नहीं, बादलों की वजह से चांद के दीदार में भी मुश्किल हो सकती है।

यहां हो सकती है बारिश

आईएमडी ने करवा चौथ के दिन (10 अक्टूबर) के लिए कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

  • मुंबई (महाराष्ट्र): पूरे सप्ताह रुक-रुक कर बारिश और घने बादल छाए रहने की संभावना। राज्य मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट दिया है।
  • कोलकाता (पश्चिम बंगाल): गरज-चमक के साथ तेज बारिश (30-40 किमी/घंटा हवाएं) का अनुमान।
  • मध्य प्रदेश: भारी बरसात का अलर्ट जारी। कुछ जिलों में तूफान और आंधी के साथ बारिश हो सकती है।
  • ओडिशा: 10 से 12 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर भारी।
  • पूर्वी उत्तर प्रदेश (गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया): पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की से मध्यम बारिश (40-60% संभावना)। येलो अलर्ट जारी, सुबह-शाम ठंडक के साथ बूंदाबांदी।
  • राजस्थान: कुछ जिलों में हल्की बारिश की आशंका।

चांद न दिखे तो क्या करें?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, अगर बारिश या बादलों की वजह से चांद न दिखे, तो घर की छत या बालकनी से चांद की दिशा में दीया जलाकर कलश स्थापित करें। चांद की तस्वीर या मूर्ति की पूजा कर व्रत खोलें।

Updated on:

10 Oct 2025 04:42 pm

Published on:

10 Oct 2025 03:52 pm

Hindi News / National News / मौसम ने ली करवट: इन राज्यों में करवा चौथ पर भारी बारिश का अलर्ट, चांद के दीदार में हो सकती है मुश्किल

राष्ट्रीय

