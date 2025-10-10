मौसम ने ली करवट: इन राज्यों में करवा चौथ पर भारी बारिश का अलर्ट, चांद के दीदार में हो सकती है मुश्किल

आज का मौसम (File Photo)
आज पूरे देश में करवा चौथ (Karwa Chauth) मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्र दर्शन का इंतजार कर रही हैं। लेकिन इसी बीच मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) है। इतना ही नहीं, बादलों की वजह से चांद के दीदार में भी मुश्किल हो सकती है।
आईएमडी ने करवा चौथ के दिन (10 अक्टूबर) के लिए कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, अगर बारिश या बादलों की वजह से चांद न दिखे, तो घर की छत या बालकनी से चांद की दिशा में दीया जलाकर कलश स्थापित करें। चांद की तस्वीर या मूर्ति की पूजा कर व्रत खोलें।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार