मौसम ने ली करवट: इन राज्यों में करवा चौथ पर भारी बारिश का अलर्ट, चांद के दीदार में हो सकती है मुश्किल

आज पूरे देश में करवा चौथ (Karwa Chauth) मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्र दर्शन का इंतजार कर रही हैं। लेकिन इसी बीच मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) है। इतना ही नहीं, बादलों की वजह से चांद के दीदार में भी मुश्किल हो सकती है।