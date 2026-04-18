PM मोदी बोले- गारंटी दे दूंगा, क्रेडिट ले लो, फोटो छपवा देंगे, लेकिन महिलाओं का हक दे दो

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि संसद को कमजोर करके सत्ता कायम रखने की साजिश हो रही है। महिला आरक्षण लागू करने के लिए सीटों की संख्या 50% बढ़ाना व परिसीमन के ड्राफ्ट को ऊपर से देखने में कोई समस्या नहीं है। असल मामला विधेयक की टाइमिंग और परिसीमन है। प्रियंका ने असम में परिसीमन का उदाहरण देते हुए कहा कि PM के खोखले आश्वासनों के बावजूद संसद में राज्यों की मौजूदगी बदल जाएगी। परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 लोग देश के लोकतंत्र को खत्म करेंगे। अगर ये बिल पास होता है देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मौजूदा सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है।