TCS कांड का खुलेगा हर एक राज, आरोपी दानिश का फोन हुआ अनलॉक, ब्लैक मैजिक से जुड़े आरोपों की जांच तेज

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने अपने मोबाइल के हर एप्लिकेशन और फाइल पर अलग-अलग पासवर्ड और फेस आईडी सुरक्षा लगा रखी थी। इससे फॉरेंसिक टीम को डेटा एक्सेस करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति को देखते हुए एसआईटी ने अदालत से विशेष अनुमति ली। अनुमति मिलने के बाद आरोपी को फॉरेंसिक लैब ले जाया गया, जहां उसके फेस आईडी का इस्तेमाल कर मोबाइल अनलॉक किया गया।