‘न प्लानिंग, न तैयारी!’ ओडिशा में PUC के नाम पर जनता की शामत? नए नियम पर नवीन पटनायक ने जो कहा वो चौंका देगा

Naveen Patnaik On PUC Rules: ओडिशा में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट को लेकर लागू नए नियम ने आम जनता के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से बिना PUC, बिना फ्यूल नियम लागू करने की अचानक घोषणा के बाद टेस्टिंग सेंटरों पर लंबी-लंबी कतारें लग गईं, जिससे अराजकता फैल गई। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है, इसे घोर कुप्रबंधन और बार-बार पॉलिसी बदलने का नतीजा करार दिया है।