लालू ने तो सगे भाई और राबड़ी के चाचा को भी नहीं छोड़ा! JDU का लालू परिवार पर हमला, पूछा- तरुण यादव के नाम पर किसकी संपत्ति?

प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि नौकरी के बदले जमीन का खेल सिर्फ आम नागरिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह परिवार की रिश्तेदारी तक फैला हुआ था। उन्होंने कहा, “लालू जी ने अपने सगे बड़े भाई स्वर्गीय मंगरु राय के परिजनों को नौकरी दी, लेकिन उनसे भी एक बीघा जमीन लिखवा ली। राबड़ी देवी के चाचा नाटा चौधरी के परिजनों को भी नौकरी दी गई, पर जमीन फिर भी लिखवा ली। यही नहीं तेजस्वी यादव का दूसरा नाम तरुण यादव है और तरुण यादव के नाम पर भी संपत्ति है। यह सवाल है कि वह संपत्ति किसकी है और कैसे बनी?”