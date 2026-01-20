New BJP President: जब आधी रात भाजपा ने मांगा था अध्यक्ष से इस्तीफा, पढ़िए 3 बीजेपी प्रमुखों के 5 किस्से

ठाकुर ने लिखा है: 2001 का साल था। बंगारू लक्ष्मण अपने दफ्तर में बैठे थे। तभी हथियारों के कुछ व्यापारी (जो असल में पत्रकार थे) अंदर आए। फिर खुफिया कैमरे में वह सब कुछ कैद हो गया जिसकी छाप से एक दशक तक पार्टी उबर नहीं सकी। लक्ष्मण नोटों का बंडल लेकर ड्रॉअर में रख रहे थे। सवाल रिश्वत का नहीं था, उस प्रतीकात्मक दावे का था, जो भाजपा बार-बार दोहराती थी। 'सबसे अलग' होने का दावा। यह दावा करने वाली पार्टी का अध्यक्ष स्टिंग में फंस गया था। स्टिंग का टेप सार्वजनिक होने के कुछ ही घंटों के भीतर बीजेपी अध्यक्ष की नैतिकता की पोल खुल गई थी। आधी रात में भाजपा की आपात बैठक हुई और लक्ष्मण को सुबह होने से पहले इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया।