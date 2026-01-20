New BJP President: जब आधी रात भाजपा ने मांगा था अध्यक्ष से इस्तीफा, पढ़िए 3 बीजेपी प्रमुखों के 5 किस्से

नितिन नवीन भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। (फोटो: आईएएनएस)
Nitin Nabin New BJP President: भाजपा ने नितिन नवीन को अपना नया अध्यक्ष चुनने की औपचारिकता पूरी कर ली है। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष पहले ही नियुक्त कर दिया गया था। अब चुनाव की औपचारिकता पूरी कर उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष चुन लिया गया है। नवीन पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। भाजपा में अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है। इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि 2029 का लोकसभा चुनाव अब नितिन की अध्यक्षता में ही लड़ा जाएगा। इससे पहले कई अहम राज्यों (इनकी लिस्ट खबर के अंत में देख सकते हैं) में विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
2029 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की चुनौतियां थोड़ी अलग होंगी, क्योंकि उससे पहले तीन बड़े बदलाव के आसार हैं। एक तो परिसीमन होना है, जिसके बाद लोकसभा की सीटें बढ़ने की संभावना है। दूसरा, 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण भी लागू होने की बात है। तीसरा, एक देश, एक चुनाव पर अमल की दिशा में भी आगे बढ़ा जाएगा, इसकी भी पूरी संभावना है। इन चुनौतियों से वह कैसे निपटते हैं, यह आने वाले समय में ही दिखेगा। फिलहाल हम भाजपा के अध्यक्षों से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सा जानते हैं:
भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन साफ छवि के और साधारण रहन-सहन वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे की सादगी कुछ अलग ही तरह की थी। 15 अगस्त, 1922 को जन्मे कुशभाऊ ठाकरे 1998 में भाजपा अध्यक्ष बने थे। उनके बारे में कहा जाता है कि साल के 365 में 300 दिन दौरे पर ही रहते थे। दो जोड़ी कपड़े और एक एक टिन का छोटा बक्सा। यही उनका कुल सामान था। पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में भी एक कमरे के क्वार्टर में ठहरते थे। अपने कपड़े खुद धोते थे। उन्होंने शादी नहीं की थी।
1997 में 75वें जन्मदिन पर आरएसएस की मध्य प्रदेश शाखा ने ठाकरे को एक करोड़ रुपये से ज्यादा की भेंट दी। उन्होंने सारी रकम राज्य में एससी-एसटी बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए दान कर दी।
बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के पांचवे अध्यक्ष थे और उन्हीं के कार्यकाल में भाजपा की पहली पूर्णकालिक गठबंधन सरकार बनी।
|क्रम
|अध्यक्ष
|कार्यकाल
|मुख्य उपलब्धि / घटना
|चुनावी परिणाम (लोकसभा सीटें)
|1
|अटल बिहारी वाजपेयी
|1980–1986
|पार्टी की स्थापना; 'गांधीवादी समाजवाद' का दौर।
|2 (1984)
|2
|एल.के. आडवाणी
|1986–1991
|राम जन्मभूमि आंदोलन और रथयात्रा; पार्टी का उदय।
|85 (1989)
|3
|मुरली मनोहर जोशी
|1991–1993
|'एकता यात्रा' (कन्याकुमारी से कश्मीर)।
|120 (1991)
|4
|एल.के. आडवाणी
|1993–1998
|पार्टी को मुख्यधारा में लाए; सबसे बड़ी पार्टी बने।
|161 (1996)
|5
|कुशाभाऊ ठाकरे
|1998–2000
|पहली बार पूर्णकालिक गठबंधन सरकार (NDA)।
|182 (1998 & 1999)
|6
|बंगारू लक्ष्मण
|2000–2001
|पहले दलित अध्यक्ष; 'तहलका' स्टिंग कांड के बाद इस्तीफा।
|सत्ता में (गठबंधन)
|7
|के. जन कृष्णमूर्ति
|2001–2002
|सांगठनिक अनुशासन और सादगी पर जोर।
|सत्ता में (गठबंधन)
|8
|एम. वेंकैया नायडू
|2002–2004
|'इंडिया शाइनिंग' अभियान; 2004 के चुनाव में हार।
|138 (2004)
|9
|एल.के. आडवाणी
|2004–2005
|हार के बाद पार्टी को फिर से संगठित किया।
|विपक्ष में
|10
|राजनाथ सिंह
|2005–2009
|हिंदुत्व और विकास का संतुलन; 2009 में दूसरी हार।
|116 (2009)
|11
|नितिन गडकरी
|2009–2013
|'अंत्योदय' और कॉरपोरेट स्टाइल मैनेजमेंट; विस्तार।
|विपक्ष में
|12
|राजनाथ सिंह
|2013–2014
|नरेंद्र मोदी को PM उम्मीदवार घोषित करना (मास्टरस्ट्रोक)।
|282 (2014 ऐतिहासिक जीत)
|13
|अमित शाह
|2014–2020
|'अजेय भाजपा'; पूर्वोत्तर में विस्तार; 2019 में बड़ी जीत।
|303 (2019 पूर्ण बहुमत)
|14
|जे.पी. नड्डा
|2020–2026
|'सेवा ही संगठन'; कोविड काल में कार्य; 2024 चुनाव।
|240 (2024 गठबंधन सरकार)
|15
|नितिन नवीन
|2026–वर्तमान
|सबसे युवा अध्यक्ष; 'युवा और जमीनी' नेतृत्व का दौर।
|(आगामी चुनाव 2026-29)
विनय सीतापति ने अपनी किताब 'जुगलबंदी: द बीजेपी बिफोर मोदी' में कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में एक किस्सा बताया है कि एक बार किसी बड़े व्यापारी ने उन्हें पार्टी के काम के लिए नई एसयूवी गिफ्ट की। ठाकरे ने पहले कार को देखा, फिर उस कारोबारी को! उनसे पूछा- इसमें कितने कार्यकर्ता बैठ पाएंगे? व्यापारी बोला-पांच। ठाकरे ने उन्हें चाभी सौंपते हुए कहा- इसे बेच कर दो बसें खरीद लीजिए। मेरे कार्यकर्ताओं के लिए रैलियों में जाने के काम आएंगी। मैं पैदल चल सकता हूं।
बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है। सदयस्ता बढ़ाने के लिए वह किस हद तक काम करती है, इसका अंदाज अमित शाह से जुड़े एक वाकये से लगाया जा सकता है।
अनिर्बान गांगुली ने 'अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी' में एक वाकये का जिक्र कुछ इस तरह किया है: 'आधी रात के बाद तीन बजे का वक्त था। बीजेपी के नए-नए अध्यक्ष बने अमित शाह 11, अशोक रोड मुख्यालय में थे। वह सो नहीं रहे थे। उनकी नजर स्क्रीन पर डिजिटल डैशबोर्ड पर थी। उस पर ओड़िशा के एक सुदूर जिले की सदस्यता का रियल टाइम नंबर दिख रहा था। शाह ने उसी समय उस जिले के अध्यक्ष को फोन लगा दिया। उसने घबराहट में फोन उठाया। शाह ने शांत, लेकिन दृढ़ आवाज में कहा- आपके यहां बूथ नंबर 145 पर 24 घंटे में एक भी सदस्य रजिस्टर्ड नहीं है। इंटरनेट सुस्त है या आप ही सुस्त पड़े हैं?
बंगारू लक्ष्मण जब भाजपा के अध्यक्ष बने तो इस बात को लेकर बड़ी तारीफ हुई कि भाजपा ने पहली बार एक दलित को अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनकी वजह से पार्टी की सबसे ज्यादा फजीहत हो गई। संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब 'शक्ति: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द बीजेपी' में बंगारू लक्ष्मण से जुड़ा एक किस्सा बयान किया है।
ठाकुर ने लिखा है: 2001 का साल था। बंगारू लक्ष्मण अपने दफ्तर में बैठे थे। तभी हथियारों के कुछ व्यापारी (जो असल में पत्रकार थे) अंदर आए। फिर खुफिया कैमरे में वह सब कुछ कैद हो गया जिसकी छाप से एक दशक तक पार्टी उबर नहीं सकी। लक्ष्मण नोटों का बंडल लेकर ड्रॉअर में रख रहे थे। सवाल रिश्वत का नहीं था, उस प्रतीकात्मक दावे का था, जो भाजपा बार-बार दोहराती थी। 'सबसे अलग' होने का दावा। यह दावा करने वाली पार्टी का अध्यक्ष स्टिंग में फंस गया था। स्टिंग का टेप सार्वजनिक होने के कुछ ही घंटों के भीतर बीजेपी अध्यक्ष की नैतिकता की पोल खुल गई थी। आधी रात में भाजपा की आपात बैठक हुई और लक्ष्मण को सुबह होने से पहले इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया।
भाजपा के संविधान के मुताबिक अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है, लेकिन संसदीय बोर्ड इसे बढ़ा भी सकता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल लगातार बढ़ाया गया। इस लिहाज से देखें तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नितिन नवीन को करीब दो दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनावों का सामना करना पड़ेगा।
|वर्ष
|राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|संभावित महीना
|वर्तमान सत्ता
|2026
|पश्चिम बंगाल
|मार्च - मई
|तृणमूल कांग्रेस (TMC)
|तमिलनाडु
|मार्च - मई
|DMK
|केरल
|मार्च - मई
|LDF (वामपंथी)
|असम
|मार्च - मई
|भाजपा (BJP)
|पुडुचेरी (UT)
|मई - जून
|AINRC + BJP
|2027
|गोवा
|फरवरी - मार्च
|भाजपा (BJP)
|मणिपुर
|फरवरी - मार्च
|भाजपा (BJP)
|पंजाब
|फरवरी - मार्च
|आम आदमी पार्टी (AAP)
|उत्तराखंड
|फरवरी - मार्च
|भाजपा (BJP)
|उत्तर प्रदेश
|अप्रैल - मई
|भाजपा (BJP)
|गुजरात
|नवंबर - दिसंबर
|भाजपा (BJP)
|हिमाचल प्रदेश
|नवंबर - दिसंबर
|कांग्रेस (INC)
|2028
|त्रिपुरा
|फरवरी
|भाजपा (BJP)
|मेघालय
|फरवरी - मार्च
|NPP + BJP
|नागालैंड
|फरवरी - मार्च
|NDPP + BJP
|कर्नाटक
|अप्रैल - मई
|कांग्रेस (INC)
|मिजोरम
|नवंबर
|ZPM
|छत्तीसगढ़
|नवंबर - दिसंबर
|भाजपा (BJP)
|मध्य प्रदेश
|नवंबर - दिसंबर
|भाजपा (BJP)
|राजस्थान
|नवंबर - दिसंबर
|भाजपा (BJP)
|तेलंगाना
|नवंबर - दिसंबर
|कांग्रेस (INC)
|2029
|आंध्र प्रदेश
|अप्रैल - जून
|TDP + JSP + BJP
|ओडिशा
|अप्रैल - जून
|भाजपा (BJP)
|अरुणाचल प्रदेश
|अप्रैल - जून
|भाजपा (BJP)
|सिक्किम
|अप्रैल - जून
|SKM
|हरियाणा
|अक्टूबर
|भाजपा (BJP)
|जम्मू और कश्मीर
|सितंबर - अक्टूबर
|NC + Congress
|महाराष्ट्र
|अक्टूबर - नवंबर
|महायुति (BJP+)
|झारखंड
|अक्टूबर - नवंबर
|JMM + Congress
