कोरोना के नए वैरिएंट ने फिर बढ़ाई चिंता; Omicron का नया सब वेरिएंट BA.4.6 है कितना घातक, वैक्सीन का कितना असर?

Omicron New Variant BA.4.6 : ओमिक्रान का नया सब वैरिएंट BA.4.6 अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन में भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं। सब वैरिएंट BA.4.6 पर वैक्सीन का असर कितना प्रभावी है और ये अन्य वेरिएंट से कितना अलग है इस रिपोर्ट में जानेंगे।

कोरोना का खतरा दुनियाभर में पहले से कम हो गया है। इसके मामलों में गिरावट भी दर्ज की गई है लेकिन इसके नए वेरिएंट ने दस्तक दे दुनियाभर की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ा दी है। दरअसल, ओमिक्रॉन के एक और सब-वेरिएंट BA.4.6 के नए मामले ब्रिटेन और अमेरिका में सामने आए है। इससे पहले ओमिक्रॉन का BA.4 सामने आया था जो दक्षिण अफ्रीका से फैला था। ये नया सब-वेरिएंट अमेरिका और यूके में तेजी से फैल रहा है। इसपर वैक्सीन का प्रभाव अन्य वेरिएंट की तुलना में कितना है और ये किस तरह से ओमीक्रॉन से कितना अलग है इसके बारे में जानेंगे।

