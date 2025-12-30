नए साल के आगाज पर तीखे होंगे सर्दी के तेवर, मौसम विभाग का उत्तरी राज्यों में बर्फबारी-बारिश का अलर्ट

IMD के अनुसार 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक उत्तर, पूर्वी और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी के मौसम के कारण मैदानी क्षेत्रों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत पर भारी शीतलहर का प्रभाव रहेगा। ऐसे में सरकारी छुट्टियों में नए साल के जश्न को लेकर भ्रमण पर निकलने वालों को चेतावनी जारी की गई हैं। आईएमडी के अनुसार मौसम बिगड़ने पर सड़क, रेल और हवाई यातायात में विलंब या रुकावटें संभव हैं। पहाड़ी राज्यों में मौसम के हालात चुनौतीपूर्ण रहेंगे।