Jammu Kashmir: आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए NIA की बड़ी कार्रवाई, तीन जिलों में 16 जगहों पर छापेमारी

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में बढ़ते आतंकवाद ( Terrorism ) की कमर तोड़ने के लिए सरकार सख्त हो गई है। यही वजह है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA ) की बड़ी कार्रवाई सामने आई है।

दरअसल 10 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के आरोप में एक केस दर्ज किया गया था। इस FIR को लेकर ही अब एजेंसी ने कार्रवाई शुरू की है। एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक टेरर फंडिंग और आतंकी संगठन TRF को मदद करने वाले हर ओवरग्राउंड वर्कर की जांच की जाएगी। एनआईए की छापेमारी शोपियां, पुलवामा और श्रीनगर में चल रही है।

In Jammu and Kashmir, the NIA conducted raids in Shopian, Pulwama and Srinagar.