NIA ने पाकिस्तान के आतंकवादी शहजाद भट्टी से जुड़े तीन आतंकी गिरोहों के मामलों में पंजाब और हरियाणा में 18 स्थानों पर छापे मारे

इतना ही नहीं, भट्टी का हाथ हरियाणा में हुए दो बड़े बम धमाकों में भी पाया गया है। उसने नवंबर 2025 में हरियाणा के सिरसा स्थित महिला पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया था, जिसमें मई 2026 में भट्टी और उसके पाकिस्तानी हैंडलर सोहेल अहमद उर्फ सोहेल बलूच सहित 9 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। इसके बाद, जनवरी 2026 में अंबाला के बलदेव नगर पुलिस स्टेशन के बाहर हुए खतरनाक कार बम विस्फोट के पीछे भी भट्टी का ही दिमाग था। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सीधे भट्टी के संपर्क में थे।