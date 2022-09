तीन दिन में 10 विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार- 'थर्ड नहीं अब मेन फ्रंट बनेगा'

Nitish kumar Delhi Visit: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम पर दिल्ली आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रेस कॉफ्रेंस कर अपनी इस यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए विपक्षी दलों की एकजुटता की संभावना पर जानकारी दी।

Nitish kumar tells Conclusion of His Delhi visit, says Main Front will be Formed not Third