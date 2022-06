नीतीश कुमार के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अटकलों पर लगा विराम, JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ की पूरी तस्वीर

Nitish Kumar Presidential Election: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की चर्चा बीते कुछ दिनों से देश की राजनीतिक फिजा में थी। लेकिन अब पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने इस मसले पर साफ कहा है कि नीतीश राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हैं।

Nitish Kumar will not Fight Presidential Election says Lalan Singh