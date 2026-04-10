Bihar Politics: नीतीश आज लेंगे सांसद पद की शपथ, कहा- ‘दो-चार दिन में वहां नया बनवा देंगे’, कौन-कौन रेस में?

उन्होंने कहा कि 'वहां (बिहार) छोड़ कर यहां आए हैं। नए लोगों को जिम्मा देंगे। तीन-चार दिन में बिहार में नया (नई सरकार) करवा देंगे। पहले हम दिल्ली में ही थे, बीच में बिहार चले गए, वहां बहुत काम किया, फिर वापस यहां आ गए हैं। नीतीश ने बेटे निशांत कुमार के मंत्री बनने के सवाल पर कहा कि यह पार्टी के नेता बताएंगे।मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली आए जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सांसद पद की शपथ लेने के एक-दो दिन के बाद नीतीश सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। जिसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार सीएम 13 या 14 अप्रेल को बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद पद छोड़ेंगे।