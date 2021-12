ओमिक्रॉन के चलते दिल्ली में नहीं कर सकेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी, सरकार ने लगाई पाबंदियां

दिल्ली सरकार ने ओमिक्रोन के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर क्रिसमस और नए साल पर होने वाली पार्टियों पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। अब राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी नही हो सकेगी।

नई दिल्ली। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश के बाद राज्य सरकार सख्त हो गई हैं। इसी क्रम में राज्यों की सरकारें क्रिसमस और न्यू ईयर को होने वाले आयोजनों को लेकर गाइडलाइन जारी कर रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने ओमिक्रोन के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर क्रिसमस और नए साल पर होने वाली पार्टियों पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। अब राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी नही हो सकेगी।

no cultural event gatherings for christmas or new year in delhi