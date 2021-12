हरियाणा: नहीं ली हैं कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज तो सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बैन

देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है, उन्हें 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री नहीं मिलेगी।

नई दिल्ली। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते कल केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर इस वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा था। केंद्र ने राज्यों को ओमिक्रॉन को खतरनाक बताते हुए कहा कि चाहे नाइट कर्फ्यू लगाना पड़े या फिर शादी और पार्टियों में लोगों की संख्या कम करनी पड़ी, नए वेरिएंट को फैलने के लिए जो भी जरूरी है वो कदम उठाइए। इसके बाद आज हरियाणा सरकार कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है, उन्हें 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री नहीं मिलेगी।

no entry in public places ,who not get doses of vaccine haryana