राष्ट्रीय

नूपुर बोरा ही नहीं इन अधिकारियों को भी पुलिस ने किया था गिरफ्तार, जानें किस पर क्या लगे आरोप

अमस सिविल सेवा की अधिकारी नूपुर बोरा को पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस बोरा से पूछताछ कर रही है।

भारत

Ashib Khan

Sep 16, 2025

IAS अधिकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo-X)

असम में सिविल सेवा की अधिकारी नूपुर बोरा की गिरफ्तारी ने एक बार फिर सरकारी अधिकारियों की लूट की पोल खोल दी। नूपुर बोरा पर आय से अधिक संपत्ति रखने और अवैध भूमि हस्तांतरण में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। बोरा के घर से करोड़ों रुपये और जेवर बरामद किए है। आय से अधिक संपत्ति रखने या फिर रिश्वत लेने के मामले में नूपुर बोरा ही नहीं कई और अधिकारियों पर भी पहले कार्रवाई हो चुकी है। आइए इस खबर में जानते हैं उन अधिकारियों के बारे में…

नूपुर बोरा को किया गिरफ्तार

असम में सोमवार को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सीएम की स्पेशल विजिलेंस टीम ने नूपुर बोरा को गिरफ्तार किया है । टीम ने नूपुर के गुवाहाटी स्थित घर से 92 लाख रुपये और करीब 1 करोड़ रुपये के आभूषण और बारपेटा स्थित किराए के मकान से 10 लाख रुपये बरामद किए है। फिलहाल पुलिस नूपुर बोरा से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है।

10 लाख की रिश्वत लेते IAS अधिकारी गिरफ्तार

9 जून को ओडिशा के कालाहांडी जिले में 2021 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी धीमान चकमा को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस टीम ने अधिकारी के सरकारी क्वार्टर और उनके कार्यालय की तलाशी ली। इस दौरान टीम ने 47 लाख रुपए बरामद किए।

अधिकारी का नामक्या बरामद हुआ
नूपुर बोरा1 करोड़ 2 लाख रुपये, आभूषण
धीमान चमका47 लाख रुपये
अश्विनी कुमार पांडा4.73 लाख रुपये नकद, आभूषण और जमीन से जुड़े दस्तावेज
पूजा सिंघलभारी मात्रा में नकदी

फर्जी गन लाइसेंस घोटाला में दो अधिकारी गिरफ्तार

 जम्मू-कश्मीर के बहुचर्चित फर्जी गन लाइसेंस घोटाला मामले में सीबीआई ने मार्च 2025 में 2010 बैच के अधिकारी राजीव रंजन को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। जबकि इसी मामले में एक और आईएएस अधिकारी इतरित हुसैन रफीकी को भी गिरफ्तार किया गया था। 

15 हजार की रिश्वत लेते अधिकारी पांडा गिरफ्तार

ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अश्विनी कुमार पांडा को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पांडा पर जमींदार से कृषि भूमि को वासभूमि में बदलने के लिए 20 हजार रुपये मांगने का भी आरोप लगा था। भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारियों को उनके आवास की तलाशी लेने पर 4.73 लाख रुपये नकद, आभूषण और जमीन से जुड़े दस्तावेज भी मिले।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में IAS अधिकारी गिरफ्तार

मनरेगा फंड घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में IAS अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया। पूजा पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर निजी संपत्ति खरीदने के गंभीर आरोप है। 6 मई 2022 को ईडी की एक टीम ने सिंघल, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सुमन कुमार और झारखंड की राजधानी रांची के केंद्र में उनके पति अभिषेक झा द्वारा संचालित एक अस्पताल से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम को भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई।

Published on:

16 Sept 2025 04:15 pm

Hindi News / National News / नूपुर बोरा ही नहीं इन अधिकारियों को भी पुलिस ने किया था गिरफ्तार, जानें किस पर क्या लगे आरोप

