नूपुर बोरा ही नहीं इन अधिकारियों को भी पुलिस ने किया था गिरफ्तार, जानें किस पर क्या लगे आरोप

असम में सिविल सेवा की अधिकारी नूपुर बोरा की गिरफ्तारी ने एक बार फिर सरकारी अधिकारियों की लूट की पोल खोल दी। नूपुर बोरा पर आय से अधिक संपत्ति रखने और अवैध भूमि हस्तांतरण में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। बोरा के घर से करोड़ों रुपये और जेवर बरामद किए है। आय से अधिक संपत्ति रखने या फिर रिश्वत लेने के मामले में नूपुर बोरा ही नहीं कई और अधिकारियों पर भी पहले कार्रवाई हो चुकी है। आइए इस खबर में जानते हैं उन अधिकारियों के बारे में…