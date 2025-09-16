कौन है नूपुर बोरा? सीएम की स्पेशल विजिलेंस टीम छह महीने से रख रही थी निगरानी, जानिए क्यों हुई अरेस्ट?

असम सिविल सेवा की अधिकारी नूपुर बोरा को सोमवार को पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बोरा के आवास से करोड़ों रुपये की नकदी और जेवर बरामद किए। सीएम की स्पेशल विजिलेंस टीम ने उनके गुवाहाटी स्थित घर से 92 लाख रुपये और करीब 1 करोड़ रुपये के आभूषण बरामद किए। इसके अलावा बारपेटा स्थित किराए के घर से करीब 10 लाख रुपये नकद बरामद किए। फिलहाल पुलिस बोरा से पूछताछ कर रही है।