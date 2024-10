Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड में पहले चरण के 43 सीटों के लिए अधिसूचना जारी, इस तारीख तक भर सकेंगे अपना नामांकण

Notification for first phase of Jharkhand Assembly Election: झारखंड में पहले चरण के तहत 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव (Jharkhand Assembly Election) की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस बार नामांकन पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में भरे जा सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालयों में दिन के 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्येक प्रत्याशी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति आरओ चैंबर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे।