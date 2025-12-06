महिलाओं को शादी के खर्च के लिए मिलेंगे 51 हजार रुपये, इस राज्य सरकार ने किया ऐलान

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में ओडिशा की भाजपा सरकार ने एक और महिला-केंद्रित योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (एमकेबीवाई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को शादी के लिए 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली, तमिलनाडु , बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों ने महिलाओं के लिए नकद योजनाओं की घोषणा की थी।