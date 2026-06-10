लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की नसीहत: सदनों में व्यवधान लोकतंत्र के लिए चुनौती, जनप्रतिनिधि बनाए रखें गरिमा

CPA India Region Zone 2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदनों में बार-बार होने वाले व्यवधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वे अपने आचरण और व्यवहार से जनता का विश्वास मजबूत करें तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखें। उन्होंने आगे कहा कि जैसा नेतृत्व का आचरण और व्यवहार होता है, वैसा ही समाज बनता है। जनता ने हमें चुनकर भेजा है, इसलिए हमारे आचरण का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। ओम बिरला ने यह बातें चंडीगढ़ में हुए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (सीपीए) इंडिया रीजन जोन-2 (नॉर्थ जोन) के सम्मेलन के समापन अवसर पर कही।