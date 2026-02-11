‘ओम बिरला के साथ हुई गाली-गलौच’, किरेन रिजिजू बोले- प्रियंका और वेणुगोपाल ने विपक्षी सांसदों को नहीं रोका

बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा का माहौल अहम रहने वाला है। बजट पर आज दोपहर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल सकते हैं। राहुल गांधी अपने भाषण में भारत-अमेरिका ट्रेड डील के मुद्दे पर सरकार को कठघरे में खड़ा कर सकते हैं। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर साइन नहीं किया। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राहुल सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनके हस्ताक्षर नहीं लिए गए।