नोनी त्रासदी के बाद मणिपुर में एक और भूस्खलन, चुराचांदपुर जिले में 1 की मौत, 10 घायल

नोनी त्रासदी में मलबे में दबे शवों की तलाश अभी भी जारी है, इसी बीच मणिपुर में एक और भूस्खलन की घटना सामने आई है। भूस्खलन संतिंग और सैहुआन गांवों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 102 के किनारे टिपाईमुख रोड पर हुआ।

नोनी जिले के मखुआम गांव में भारी भूस्खलन के मलबे से शवों की तलाश के बीच एक और भूस्खलन में दो महिलाओं की मौत हो गयी और 10 अन्य घायल हो गए। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर संतिंग और सैहुआं गांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-102 के किनारे टिपाईमुख में सुबह करीब 6:50 बजे हुई। घटना के वक्त यात्री वाहन फेरजोल से चुराचांदपुर जा रहा था।

One Dead, 10 Others Injured In Fresh Landslide In Manipur’s Churachandpur District