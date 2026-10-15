Patrika Explainer: पहले नवीन पटनायक और अब जगन मोहन रेड्डी, BJD और YSRCP ने चुन लिया है रास्ता? BJP की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

ओडिशा में विधानसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी और बीजेपी के रिश्तों में बदलाव देखने को मिला है। पहले BJD ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की थी। इसके बाद राहुल गांधी के आह्वान पर सीईसी के खिलाफ बुलाए गए प्रदर्शन में बीजेडी शामिल हुई। हालांकि इस पर पार्टी का कहना है कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए है, लेकिन हमारा मुद्दा एक है। इसलिए हम प्रदर्शन में शामिल हुए है।