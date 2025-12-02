Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत ने इंसानियत के नाते पाकिस्तान के लिए खोला एयरस्पेस, श्रीलंका मदद ले जा रहे विमान को दी मंजूरी

चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए भारत ने केवल 4 घंटों में पाकिस्तान के विमानों के लिए अपना बंद पड़ा एयरस्पेस खोल दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 02, 2025

Pakistan

पाकिस्तानी विमान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Cyclone Ditwa के चलते श्रीलंका में भारी तबाही मच गई है। दुनिया के बहुत सारे देश इस मुश्किल की घड़ी में श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। भारत ने भी श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजी है। पाकिस्तान के विमान भी हाल ही मदद सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंचे हैं। खास बात यह है कि श्रीलंका जाने के लिए पाकिस्तान के यह विमान भारतीय एयरस्पेस से गुजरकर गए हैं। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि महीनों से पाकिस्तान के लिए बंद अपने एयरस्पेस को भारत ने श्रीलंका के लिए मानवीय मदद के नाते सोमवार को खोल दिया था।

सिर्फ 4 घंटों के अंदर ही दे दी मंजूरी

पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट को भारतीय एयरस्पेस से गुजरने की यह मंजूरी सिर्फ 4 घंटों के अंदर ही दे दी गई थी। किसी विदेशी विमान के किसी देश में बिना लैंड किए उसकी सीमा के ऊपर से गुजरने को ओवरफ्लाइट कहते हैं। पाकिस्तान ने जब श्रीलंका की सहायता के लिए ओवरफ्लाइट की इजाजत मांगी तो भारत ने बिना समय गवाए उनके विमानों के लिए अपना एयरस्पेस खोल दिया।

भारतीय अधिकारियों ने जारी किया बयान

सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, पाकिस्तान ने सोमवार दोपहर 1 बजे भारतीय एयरस्पेस से गुजरने की इजाजत मांगी थी। जिसके बाद भारत ने कुछ ही घंटों में शाम 5:30 बजे आधिकारिक चैनलों के जरिए यह परमिशन दे दी थी। भारतीय अधिकारियों का इस मामले पर यह बयान उस समय सामने आया जब पाकिस्तानी मीडिया मंजूरी न देने के झूठे दावे करने लगा। उन्होंने कहा कि, नई दिल्ली ने श्रीलंका जाने वाले विमानों को एयरस्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। भारत ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए यह साफ किया कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने के कुछ ही घंटों के अंदर यह मंजूरी दे दी गई थी।

अप्रैल के बाद से बंद है दोनों देशों के एयरस्पेस

भारत ने इसे श्रीलंका के प्रति एक मानवीय कदम बताया है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद रखा है लेकिन इसके बावजूद यह मंजूरी दी गई। बता दें कि, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। इसके बाद जब 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद किया तो इसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी 30 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन अब श्रीलंका में आई त्रासदी को देखते हुए भारत ने इंसानियत के नाते पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस खोल दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Dec 2025 12:42 pm

Hindi News / National News / भारत ने इंसानियत के नाते पाकिस्तान के लिए खोला एयरस्पेस, श्रीलंका मदद ले जा रहे विमान को दी मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.