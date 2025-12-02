भारत ने इंसानियत के नाते पाकिस्तान के लिए खोला एयरस्पेस, श्रीलंका मदद ले जा रहे विमान को दी मंजूरी

भारत ने इसे श्रीलंका के प्रति एक मानवीय कदम बताया है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद रखा है लेकिन इसके बावजूद यह मंजूरी दी गई। बता दें कि, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। इसके बाद जब 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद किया तो इसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी 30 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन अब श्रीलंका में आई त्रासदी को देखते हुए भारत ने इंसानियत के नाते पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस खोल दिया है।