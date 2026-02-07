7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पाकिस्तान से दिल्ली और आगरा को दहलाने की खुली धमकी, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

पाकिस्तानी आतंकियों की दिल्ली और आगरा को निशाना बनाने की धमकी। भारतीय सुरक्षा एजेंसिया हाई अलर्ट पर। जैश और लश्कर आतंकी संगठनों ने सीमा-पार से दी धमकी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 07, 2026

red fort

दिल्ली का लाल किला (Photo - IANS)

तथाकथित 'कश्मीर सॉलिडैरिटी डे' पर जैश-ए-मुहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के शीर्ष कमांडरों ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (Pok) में सार्वजनिक रैलियां की। इस दौरान उन्होंने भारत और वैश्विक शक्तियों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। रैली में आतंकियों संगठनों ने जिहाद का अह्वान करते हुए भारतीय शहरों पर हमले की धमकी दी।

लश्कर आतंकी सैयद अब्दुल रहमान ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि हम आगरा को जला देंगे, दक्कन को जगाएंगे और दिल्ली को हिलाकर रख देंगे। उसने अखंड भारत के सपने को तोड़ने और अपने पूर्वजों के 'वसीयतनामे' को पूरा करने की कसम खाई। ध्यान रहे कि नकवी के हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद के साथ बेहद करीबी संबंध हैं।

वहीं, PoK के रावलाकोट में जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया और भारत विरोधी भड़काऊ बयान दिए। उसने पाकिस्तानी युवाओं से आतंकी संगठनों में शामिल होने की अपील की और कहा, उनके समर्थक पूर्ण शक्ति और आतंक के साथ दुश्मन को कुचलने को तैयार है। उसने कहा, इससे दिल्ली और वैश्विक शक्तियों को संदेश जाएगा। इस दौरान उसने अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल के पीएम नेतन्याहू का भी उल्लेख किया।

आपको बता दें कि यह वही मसूद इलियास कश्मीरी है, जिसने पहले बहावलपुर में जैश मुख्यालय पर भारतीय हमले की बात स्वीकार की थी। उस वक्त उसने बताया था कि कैसे धमाकों ने आतंकवादियों के चिथड़े उड़ा दिए थे।

भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

सीमा-पार से आतंकी संगठनों की धमकी और घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसिया सतर्क हो गई है। उन्होंने नियंत्रण रेखा और इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस संबंध में सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी हताशा का परिणाम है। भारतीय सुरक्षा बल मुस्तैद है। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है।

ये भी पढ़ें

ताइवान को घेरने में जुटा चीन, समंदर और आसमान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बड़ी हलचल
विदेश
Taiwan's Ministry of National Defense

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Feb 2026 09:09 am

Published on:

07 Feb 2026 08:48 am

Hindi News / National News / पाकिस्तान से दिल्ली और आगरा को दहलाने की खुली धमकी, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.