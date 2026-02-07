पाकिस्तान से दिल्ली और आगरा को दहलाने की खुली धमकी, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

वहीं, PoK के रावलाकोट में जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया और भारत विरोधी भड़काऊ बयान दिए। उसने पाकिस्तानी युवाओं से आतंकी संगठनों में शामिल होने की अपील की और कहा, उनके समर्थक पूर्ण शक्ति और आतंक के साथ दुश्मन को कुचलने को तैयार है। उसने कहा, इससे दिल्ली और वैश्विक शक्तियों को संदेश जाएगा। इस दौरान उसने अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल के पीएम नेतन्याहू का भी उल्लेख किया।