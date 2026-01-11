Somnath Swabhiman Parv: भक्ति, शक्ति और आस्था का दिखा अनूठा संगम, 3 हजार ड्रोन से उकेरी शौर्य गाथा

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर भव्य आतिशबाजी। फोटो: आशीष जोशी पत्रिका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार देर शाम सोमनाथ पहुंचे। यहां आयोजित हो रहे ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत उन्होंने सागर किनारे ड्रोन शो देखा। करीब तीन हजार ड्रोन के जरिए कलाकारों ने अरब सागर के आसमान में मंदिर का इतिहास और शौर्य गाथा उकेरी।
आसमान में इतिहास की विभिन्न झलकियां दिखाने के दौरान जब गीत-गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए आके चले गए, पर भोले बाबा के आगे, पापी सारे राख हुए… गूंजा तो परिसर में बैठा हर व्यक्ति स्वाभिमान के साथ गौरवान्वित महसूस करने लगा।
कलाकारों ने ड्रोन के जरिए आकाश में त्रिशूल, ओम, वीर हमीरजी, अहिल्याबाई होल्कर, सरदार वल्लभभाई पटेल और पीएम मोदी की आकृतियां और चित्र साकार कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री ने यहां चल रहे 72 घंटे के अखंड ओंकार जाप में ऋषि कुमारों के साथ बैठकर मंत्र जाप भी किया।
इससे पहले पीएम मोदी ने मंदिर में विशेष आरती और पूजा-अर्चना की। रंगीन रोशनी के बीच भव्य आतिशबाजी से सोमनाथ सतरंगी आभा से खिल उठा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे।
पीएम मोदी की यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि इसे बेहद खास माना जा रहा है। मोदी इस यात्रा के जरिए देश ही नहीं दुनिया को भारत के शौर्य और स्वाभिमान का संदेश दे रहे हैं। रविवार को वे यहां शौर्य यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे।
पर्व के तहत मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के तीसरे दिन शनिवार शाम प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी ने ‘शिव समा रहे मुझमें और मैं शून्य हो रहा हूं’, ‘जयकारा बोलो, जयकारा’, ‘मेरा भोला है भंडारी’ और ‘भोलेनाथ की शादी है तो नाचेंगे’ जैसे भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी।
पीएम मोदी की उपस्थिति में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर भक्तों की भीड़ से भर गया। यहां रात को सागर, सोमनाथ और संगीत का ऐसा अलौकिक संगम हुआ कि हजारोें श्रद्धालु देर तक उसमें डूबते-उतराते रहे।
पीएम मोदी रविवार सुबह नौ बजे सोमनाथ के शंख सर्किल से भव्य शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा में 108 घोड़ों पर साधु-संत सवार होंगे। इसके बाद सुबह साढ़े दस बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। शनिवार शाम उन्होंने मंदिर ट्रस्ट की बैठक भी ली। पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
-150 फीट का शिखर
-1666 स्वर्ण मंडित कलश
-14200 ध्वज हैं मंदिर में
-01 करोड़ के करीब श्रद्धालु हर साल आते हैं
यहां ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को चरितार्थ करते हुए शंख सर्कल से हमीरजी सर्कल तक शौर्य यात्रा मार्ग पर करीब 20 मंचों पर गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं।
यहां कलाकारों ने यक्षगान, कुचिपुड़ी नृत्य, मणियारो रास, भरतनाट्यम सहित विविधता में एकता को दर्शाने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
