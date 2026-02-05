‘वो मेरी कब्र खोदना चाहते हैं’: भावुक होकर PM मोदी ने कहा ऐसा कि सदन में मच गया हंगामा

PM Modi emotional in Rajya Sabha: राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक होते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष वाले "मोहब्बत की दुकान" खोलने का दावा करते हैं, लेकिन असल में मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर सदन में सनसनी फैल गई और विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम विकसित भारत की नींव तैयार कर रहे हैं। विपक्ष पर हमला बोले हुए कहा कि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के नारे लगवा रही है।