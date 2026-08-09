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PM की विदेश यात्रा पर 800 करोड़ खर्च, 414 दिन विदेश में रहे हैं नरेंद्र मोदी

Narendra Modi Overseas Visits Data : PM नरेंद्र मोदी की 12 साल की विदेश यात्राओं पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस दौरान वह 414 दिन विदेश में रहे। जानिए उनकी यात्राओं का पूरा खर्च और आंकड़ा।
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भारत

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Vijay Kumar Jha

Aug 09, 2026

Expense on Pm Narendra modi foreign visit

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर विपक्ष अक्सर निशाना साधता है। (फोटो डिजाइन: पत्रिका.कॉम)

PM Narendra Modi Foreign Trips: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर 12 साल में करीब 800 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मई 2014 में पीएम बनने के बाद से वह 414 दिन विदेश में रहे हैं। मोदी ने शुरुआती चार सालों में 55 देशों की यात्रा की थी, लेकिन बीते साढ़े पांच साल में वह 78 देश जा चुके हैं। इन 78 देशों में वह 154 दिन रहे। पीएम मोदी ने विदेश में कुल 413 दिन बिताए हैं। उनसे पहले प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने करीब 10 साल में 73 देशों की यात्रा की थी और 313 दिन विदेश में रहे थे।

पीएम मोदी ने फरवरी से जुलाई 2026 के बीच 13 देशों की यात्राएं कीं। इन यात्राओं पर सरकारी खजाने से 74,41,20,533 रुपये खर्च (फ्रांस यात्रा को छोड़ कर) हुए हैं। लगभग इतनी ही रकम वह पांच साल में चार बार अमेरिका यात्रा पर खर्च कर चुके हैं।

मार्च 2021 से जुलाई 2026 के 65 महीनों में प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की संख्या 78 है। इन यात्राओं पर करीब 550 करोड़ खर्च हुए हैं। इसमें जून 2026 में किए गए फ्रांस दौरे का खर्च शामिल नहीं है। राज्य सभा में संजय सिंह और वी शिवदासन के पूछे सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। 6 अगस्त, 2026 को विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गरीटा ने यह जानकारी दी।

इससे पहले सदन में दी गई जानकारियों को शामिल करते हुए देखा जाए तो 2014 से अब तक पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और वह 414 दिन विदेश में रह चुके हैं। वह कब, कहां, कितने दिन रहे और इन यात्राओं पर कितना खर्च आया इसका ब्योरा नीचे दिए टेबल में देखा जा सकता है। यह टेबल समय-समय पर सरकार द्वारा सदन में सांसद के सवाल के जवाब के तौर पर दी गई जानकारी के आधार पर बनाया गया है।

2014 से 2026 के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर खर्च

वर्षकब गए कहां गए कितने दिन रहे यात्रा खर्च (रुपये में)
201415-16 जूनभूटान2₹ 14,50,323/-
201413-17 जुलाईब्राजील (6वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन)5₹ 1,28,60,888/-
201403-05 अगस्तनेपाल3₹ 1,44,89,841/-
201430 अगस्त - 03 सितंबरजापान5₹ 3,17,41,117/-
201425 सितंबर - 01 अक्टूबरसंयुक्त राज्य अमेरिका7₹ 4,33,77,954/-
201411-20 नवंबरम्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी10₹ 1,25,05,783/- (म्यांमार) \₹ 13,00,10,114/- (ऑस्ट्रेलिया) \₹ 2,43,39,796/- (फिजी)
201425-27 नवंबरनेपाल (18वां सार्क शिखर सम्मेलन)3₹ 1,59,29,758/-
201510-14 मार्चसेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका5₹ 1,53,00,000/- (सेशेल्स) \₹ 1,37,92,690/- (मॉरीशस) \₹ 1,00,07,441/- (श्रीलंका)
201528-29 मार्चसिंगापुर2₹ 1,78,23,632/-
201509-17 अप्रैलफ्रांस, जर्मनी और कनाडा9₹ 9,77,94,823/- (फ्रांस) \₹ 9,65,76,644/- (जर्मनी) \₹ 6,38,51,475/- (कनाडा)
201514-19 मईचीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया6₹ 3,01,66,945/- (चीन) \₹ 2,15,80,168/- (मंगोलिया) \₹ 2,78,15,690/- (दक्षिण कोरिया)
201506-07 जूनबांग्लादेश2₹ 1,40,33,817/-
201506-14 जुलाईउज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान9₹ 76,87,804/- (उज्बेकिस्तान) \₹ 1,48,75,272/- (कजाकिस्तान) \₹ 6,21,32,037/- (रूस) \₹ 1,25,40,511/- (तुर्कमेनिस्तान) \₹ 1,93,47,539/- (किर्गिज़ गणराज्य) \₹ 2,35,08,104/- (ताजिकिस्तान)
201516-17 अगस्तसंयुक्त अरब अमीरात2₹ 2,92,31,380/-
201523-29 सितंबरआयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका7₹ 1,57,48,319/- (आयरलैंड) \₹ 16,93,48,893/- (अमेरिका)
201512-16 नवंबरब्रिटेन और तुर्की5₹ 3,00,01,610/- (यूके) \₹ 44,93,647/- (तुर्की)
201520-24 नवंबरमलेशिया और सिंगापुर5₹ 1,87,17,612/- (मलेशिया) \₹ 2,51,21,434/- (सिंगापुर)
201529-30 नवंबरफ्रांस2₹ 5,34,08,781/-
201523-25 दिसंबररूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान3₹ 1,81,89,412/- (रूस) \₹ 22,46,129/- (अफगानिस्तान)
201630 मार्च - 03 अप्रैलबेल्जियम, अमेरिका और सऊदी अरब5₹ 2,03,75,297/- (बेल्जियम) \₹ 5,62,53,213/- (अमेरिका) \₹ 1,05,61,337/- (सऊदी अरब)
201622-23 मईईरान2₹ 1,43,89,588/-
201604-09 जूनअफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको6₹ 81,28,387/- (अफगानिस्तान) \₹ 1,11,47,677/- (कतर) \₹ 1,32,07,275/- (स्विट्जरलैंड) \₹ 3,90,50,902/- (अमेरिका) \₹ 1,23,00,000/- (मैक्सिको)
201623-24 जूनउज्बेकिस्तान2₹ 43,70,640/-
201607-11 जुलाईमोज़ाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या5₹ 1,29,32,251/- (मोज़ाम्बिक) \₹ 2,86,58,106/- (दक्षिण अफ्रीका) \₹ 1,47,79,487/- (तंजानिया) \₹ 1,58,82,497/- (केन्या)
201602-05 सितंबरवियतनाम और चीन4₹ 84,71,960/- (वियतनाम) \₹ 92,73,787/- (चीन)
201607-08 सितंबरलाओ पीडीआर2₹ 1,16,09,341/-
201610-12 नवंबरजापान3₹ 4,08,41,908/-
201711-12 मईश्रीलंका2₹ 1,88,06,098/-
201729 मई - 03 जूनजर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस6₹ 4,34,18,565/- (जर्मनी) \₹ 1,95,51,550/- (स्पेन) \₹ 15,37,42,735/- (रूस) \₹ 2,00,97,549/- (फ्रांस)
201708-09 जूनकजाकिस्तान2₹ 1,86,41,005/-
201724-27 जूनपुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड4₹ 1,72,08,307/- (पुर्तगाल) \₹ 10,05,72,274/- (अमेरिका) \₹ 1,22,26,054/- (नीदरलैंड)
201704-08 जुलाईइजरायल और जर्मनी5₹ 38,44,40,071/- (इजरायल) \₹ 10,35,16,463/- (जर्मनी)
201703-07 सितंबरचीन और म्यांमार5₹ 2,07,22,358/- (चीन) \₹ 1,70,57,323/- (म्यांमार)
201712-14 नवंबरफिलीपींस3₹ 10,11,68,000/-
201822-23 जनवरीस्विट्जरलैंड (दावोस)2₹ 7,14,88,462/-
201809-12 फरवरीफिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान4₹ 1,66,16,321/- (फिलिस्तीन) \₹ 1,79,35,942/- (यूएई) \₹ 62,69,368/- (ओमान)
201816-20 अप्रैलस्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी5₹ 4,16,08,320/- (स्वीडन) \₹ 4,92,87,335/- (यूके) \₹ 80,35,875/- (जर्मनी)
201826-28 अप्रैलचीन3₹ 2,22,33,402/-
201811-12 मईनेपाल2₹ 1,46,21,600/-
201821-22 मईरूस (सोची)2₹ 1,12,99,623/-
201829 मई - 02 जूनइंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर5₹ 2,83,61,067/- (इंडोनेशिया) \₹ 34,22,870/- (मलेशिया) \₹ 2,71,29,607/- (सिंगापुर)
201809-10 जूनचीन (क्वांगदाओ)2₹ 3,96,81,253/-
201823-28 जुलाईरवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका6₹ 84,25,854/- (रवांडा) n₹ 1,49,78,456/- (युगांडा) \₹ 2,40,34,812/- (दक्षिण अफ्रीका)
201830-31 अगस्तनेपाल2₹ 1,40,03,113/-
201827-30 अक्टूबरजापान4₹ 4,16,88,692/-
201813-15 नवंबरसिंगापुर3₹ 2,71,80,213/-
201817 नवंबरमालदीव1₹ 67,53,965.49/-
201828 नवंबर - 03 दिसंबरअर्जेंटीना6₹ 1,95,87,657/-
201921-22 फरवरीदक्षिण कोरिया2₹ 2,50,79,501/-
201908-09 जूनमालदीव और श्रीलंका2₹ 1,88,87,971.44/- (मालदीव) \₹ 92,72,386/- (श्रीलंका)
201913-14 जूनबिश्केक (किर्गिज़ गणराज्य)2₹ 1,28,69,884/-
201927-29 जूनओसाका (जापान)3₹ 6,10,44,493/-
201917-18 अगस्तभूटान2₹ 1,40,12,333/-
201922-27 अगस्तफ्रांस, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात6₹ 13,44,05,886/- (फ्रांस) \₹ 43,75,245/- (बहरीन) \₹ 1,61,47,102/- (यूएई)
201904-05 सितंबरव्लादिवोस्तोक (रूस)2₹ 1,09,36,270/-
201921-28 सितंबरसंयुक्त राज्य अमेरिका8₹ 37,70,74,792/-
201928-29 अक्टूबरसऊदी अरब2₹ 81,58,910/-
201902-04 नवंबरथाईलैंड3₹ 2,26,90,254/-
201912-15 नवंबरब्राजील4₹ 27,34,010/-
2020-कोई विदेश यात्रा नहीं (शून्य)0₹ 0/-
202126-27 मार्चबांग्लादेश2₹ 1,00,71,288/-
202122-26 सितंबरसंयुक्त राज्य अमेरिका5₹ 19,63,27,806/-
202129 अक्टूबर - 02 नवंबरइटली और यूनाइटेड किंगडम5₹ 6,90,49,376/- (इटली) \₹ 8,57,41,408/- (यूके)
202202-04 मईजर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस3₹ 9,44,41,562/- (जर्मनी) \₹ 5,47,46,921/- (डेनमार्क) \₹ 1,95,03,918/- (फ्रांस)
202216 मईनेपाल1₹ 80,01,483/-
202222-25 मईजापान4₹ 8,68,99,372/-
202226-28 जूनजर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात3₹ 14,47,24,416/- (जर्मनी) \₹ 1,64,92,605/- (यूएई)
202215-16 सितंबरउज्बेकिस्तान2₹ 1,57,26,709/-
202226-28 सितंबरजापान3₹ 7,08,03,411/-
202214-16 नवंबरइंडोनेशिया3₹ 4,69,52,964/-
202319-25 मईजापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी7₹ 17,19,33,356/- (जापान) \₹ 6,06,92,057/- (ऑस्ट्रेलिया) \₹ 8,58,04,677/- (पापुआ न्यू गिनी)
202319-25 जूनसंयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र7₹ 22,89,68,509/- (अमेरिका) \₹ 2,69,04,059/- (मिस्र)
202313-15 जुलाईफ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात3₹ 13,74,81,530/- (फ्रांस) \₹ 1,45,06,965/- (यूएई)
202322-25 अगस्तदक्षिण अफ्रीका और ग्रीस4₹ 6,11,37,355/- (दक्षिण अफ्रीका) \₹ 6,97,75,753/- (ग्रीस)
202306-07 सितंबरइंडोनेशिया2₹ 3,62,21,843/-
202330 नवंबर - 01 दिसंबरसंयुक्त अरब अमीरात2₹ 4,28,88,197/-
202413-15 फरवरीसंयुक्त अरब अमीरात और कतर3₹ 5,31,95,485/- (यूएई) \₹ 3,14,30,607/- (कतर)
202422-23 मार्चभूटान2₹ 4,50,27,271/-
202413-14 जूनइटली2₹ 14,36,55,289/-
202408-10 जुलाईरूस और ऑस्ट्रिया3₹ 5,34,71,726/- (रूस) \₹ 4,35,35,765/- (ऑस्ट्रिया)
202421-23 अगस्तपोलैंड और यूक्रेन3₹ 10,10,18,686/- (पोलैंड) \₹ 2,52,01,169/- (यूक्रेन)
202403-05 सितंबरब्रुनेई दारुसलाम और सिंगापुर3₹ 5,02,47,410/- (ब्रुनेई) \₹ 7,75,21,329/- (सिंगापुर)
202421-23 सितंबरसंयुक्त राज्य अमेरिका3₹ 15,33,76,348/-
202410-11 अक्टूबरलाओ पीडीआर2₹ 3,00,73,096/-
202422-23 अक्टूबररूस2₹ 10,74,99,171/-
202416-21 नवंबरनाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना6₹ 4,46,09,640/- (नाइजीरिया) \₹ 5,51,86,592/- (ब्राजील) \₹ 5,45,91,495/- (गुयाना)
202421-22 दिसंबरकुवैत2₹ 2,54,59,263/-
202510-13 फरवरीफ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका4₹ 25,59,82,902/- (फ्रांस) \₹ 16,54,84,302/- (अमेरिका)
202511-12 मार्चमॉरीशस2₹ 3,06,31,866/-
202503-06 अप्रैलथाईलैंड और श्रीलंका4₹ 4,92,81,208/- (थाईलैंड) \₹ 4,46,21,690/- (श्रीलंका)
202522-23 अप्रैलसऊदी अरब2₹ 15,54,03,792.47/-
202515-19 जूनसाइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया5₹ 7,18,24,847/- (साइप्रस) \₹ 5,31,02,671/- (कनाडा) \₹ 4,64,60,485/- (क्रोएशिया)
202502-09 जुलाईघाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया8₹ 4,69,04,976/- (घाना) \₹ 4,80,00,229.70/- (त्रिनिदाद) \₹ 6,64,64,031/- (अर्जेंटीना) \₹ 17,72,22,144/- (ब्राजील) \₹ 4,20,47,925/- (नामीबिया)
202523-26 जुलाईयूनाइटेड किंगडम और मालदीव4₹ 9,91,55,061.39/- (यूके) \₹ 8,63,05,336/- (मालदीव)
202529 अगस्त - 01 सितंबरचीन और जापान4₹ 10,59,90,561/- (चीन) \₹ 8,55,41,926/- (जापान)
202511-12 नवंबरभूटान2₹ 4,44,94,827/-
202521-23 नवंबरदक्षिण अफ्रीका3₹ 7,70,19,477/-
202515-18 दिसंबरजॉर्डन, ओमान और इथियोपिया4₹ 4,94,70,170/- (जॉर्डन)/ ₹ 4,57,88,643/- (ओमान)/
₹ 3,11,43,269/- (इथियोपिया)
202607-08 फरवरीमलेशिया2₹ 5,57,17,369/-
202625-26 फरवरीइजरायल2₹ 11,92,25,938/-
202615-20 मईयूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली6₹ 1,97,67,864/- (यूएई)* \₹ 3,59,99,358/- (नीदरलैंड) \₹ 6,32,90,593/- (स्वीडन)* \₹ 17,46,50,390/- (नॉर्वे)* \₹ 4,23,88,557/- (इटली)*
202613-18 जूनफ्रांस और स्लोवाक गणराज्य6₹ 4,77,43,080/- (स्लोवाक गणराज्य)* \(फ्रांस: बिलों का संकलन जारी)
202627-29 जूनसेशेल्स3₹ 8,22,03,329/- (सेशेल्स)*
202606-11 जुलाईइंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड6₹ 3,87,13,468/- (इंडोनेशिया)* \₹ 1,18,30,810/- (ऑस्ट्रेलिया)* \₹ 5,43,63,041/- (न्यूजीलैंड)
_______________
*सारे बिल पास होने के बाद फ़ाइनल आंकड़ा सामने आएगा।

बता दें कि दिसंबर 2018 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्य सभा में बताया था कि 2014 से 2018 के बीच पीएम मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान चार्टर्ड विमान, विमानों के रखरखाव और हॉटलाइन सुविधा पर 2021 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। तब उन्होंने यह भी बताया था कि इन्हीं मदों में 2009-10 से 2013-14 के बीच मनमोहन सिंह की विदेश यात्राओं के दौरान 1346 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

सिंह ने बताया था कि जून 15, 2014 से 3 दिसंबर, 2018 के बीच 1583.18 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री के विमान के रखरखाव पर खर्च किए गए थे। उनके लिए चार्टर्ड विमान पर इस अवधि में 429.25 करोड़ रुपये और हॉट लाइन पर 9.11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

पीएमओ की वैबसाइट पर मनमोहन सिंह की विदेश यात्राओं के लिए चार्टर्ड विमान पर खर्च का पूरा ब्योरा उपलब्ध है। इसके मुताबिक मनमोहन सिंह ने 29 जुलाई, 2004 से 4 मार्च, 2014 के बीच 313 दिन की 73 विदेश यात्राएं कीं। इस दौरान चार्टर्ड उड़ानों पर कुल 8,69,64,30,536 रुपये (लगभग 869.64 करोड़ रुपये) खर्च हुए। इसका ब्योरा नीचे टेबल में देखिए

कुछ साल पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो पीएम मोदी ने 2021 से जुलाई 2026 के 67 महीनों में 79 देशों की यात्राएं की हैं। इन यात्राओं पर करीब 617 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की विदेश यात्राओं का विवरण

क्र. सं.कहां गए थे मनमोहन सिंह कब गए थे कितने दिनों के लिए गए थे चार्टर्ड उड़ानों पर हुआ खर्च (रुपये में)
1बैंकॉक29-31 जुलाई 20043₹ 5,38,95,000
2न्यूयॉर्क और लंदन19-26 सितंबर 20048₹ 11,97,31,000
3हेग07-10 नवंबर 20044₹ 6,17,21,000
4लाओस28-30 नवंबर 20043₹ 6,93,67,000
5मॉरीशस30 मार्च - 02 अप्रैल 20054₹ 7,23,53,000
6जकार्ता22-24 अप्रैल 20053₹ 5,84,00,000
7मास्को08-10 मई 20053₹ 5,23,80,000
8यूके (ब्रिटेन)06-09 जुलाई 20054₹ 6,69,90,000
9वाशिंगटन16-21 जुलाई 20056₹ 11,72,45,000
10अफगानिस्तान28-29 अगस्त 20052₹ 3,54,86,000
11फ्रांस और न्यूयॉर्क1-17 सितंबर 200517₹ 13,21,58,000
12ढाका11-13 नवंबर 20053₹ 3,07,63,000
13रूस04-05 दिसंबर 20052₹ 5,71,95,000
14कुआलालंपुर11-14 दिसंबर 20054₹ 4,49,88,000
15जर्मनी और उज्बेकिस्तान22-26 अप्रैल 20065₹ 9,71,16,000
16सेंट पीटर्सबर्ग16-18 जुलाई 20063₹ 5,74,51,000
17ब्राजील और क्यूबा10-18 सितंबर 20069₹ 15,60,77,000
18दक्षिण अफ्रीका30 सितंबर - 03 अक्टूबर 20064₹ 6,88,00,000
19यूके और फिनलैंड09-14 अक्टूबर 20066₹ 8,28,98,000
20जापान13-16 दिसंबर 20064₹ 6,89,29,000
21फिलीपींस13-15 जनवरी 20073₹ 6,45,71,000
22जर्मनी06-09 जून 20074₹ 8,27,21,000
23नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका14-18 अक्टूबर 20075₹ 10,25,98,000
24रूस11-13 नवंबर 20073₹ 7,54,29,000
25सिंगापुर19-21 नवंबर 20073₹ 4,80,98,000
26युगांडा22-25 नवंबर 20074₹ 5,06,28,000
27चीन13-15 जनवरी 20083₹ 6,80,36,000
28भूटान16-17 मई 20082₹ 4,46,15,932
29जापान07-09 जुलाई 20083₹ 14,52,17,000
30कोलंबो01-03 अगस्त 20083₹ 6,71,87,327
31जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस22 सितंबर - 01 अक्टूबर 200810₹ 24,15,33,000
32जापान और चीन21-25 अक्टूबर 20085₹ 13,95,11,000
33ओमान और कतर08-10 नवंबर 20083₹ 10,63,97,000
34वाशिंगटन13-16 नवंबर 20084₹ 15,64,88,000
35यूके31 मार्च - 03 अप्रैल 20094₹ 12,26,00,000
36रूस15-17 जून 20093₹ 13,49,36,000
37इटली07-10 जुलाई 20094₹ 14,56,86,000
38फ्रांस और मिस्र13-17 जुलाई 20095₹ 11,20,57,000
39अमेरिका24-25 सितंबर 20092₹ 19,88,66,000
40थाईलैंड23-25 अक्टूबर 20093₹ 6,28,05,218
41अमेरिका और त्रिनिदाद एवं टोबैगो21-28 नवंबर 20098₹ 21,27,41,000
42रूस05-08 दिसंबर 20094₹ 7,86,85,000
43डेनमार्क17 दिसंबर 20091₹ 10,69,28,000
44सऊदी अरब27 फरवरी - 01 मार्च 20103₹ 11,41,30,000
45अमेरिका और ब्राजील10-17 अप्रैल 20108₹ 22,70,33,000
46भूटान28-30 अप्रैल 20103₹ 2,78,54,000
47कनाडा25-29 जून 20105₹ 15,58,55,000
48जापान, मलेशिया और वियतनाम24-30 अक्टूबर 20107₹ 18,34,64,000
49दक्षिण कोरिया10-12 नवंबर 20103₹ 11,85,23,000
50बेल्जियम और जर्मनी09-12 दिसंबर 20104₹ 14,56,65,000
51चीन और कजाकिस्तान12-16 अप्रैल 20115₹ 12,35,99,000
52अफगानिस्तान12-13 मई 20112₹ 8,02,03,000
53इथियोपिया और तंजानिया23-28 मई 20116₹ 9,20,06,000
54बांग्लादेश06-07 सितंबर 20112₹ 7,56,94,000
55अमेरिका21-27 सितंबर 20117₹ 15,52,92,000
56दक्षिण अफ्रीका17-19 अक्टूबर 20113₹ 8,30,11,000
57फ्रांस02-05 नवंबर 20114₹ 9,14,23,000
58मालदीव09-12 नवंबर 20114₹ 17,88,41,259
59बाली और सिंगापुर17-20 नवंबर 20114₹ 8,14,33,000
60मास्को15-17 दिसंबर 20113₹ 8,61,24,000
61दक्षिण कोरिया23-27 मार्च 20125₹ 10,47,03,000
62म्यांमार27-29 मई 20123₹ 8,36,19,000
63मैक्सिको और ब्राजील16-23 जून 20128₹ 26,94,10,000
64ईरान28-31 अगस्त 20124₹ 9,80,67,000
65कंबोडिया18-20 नवंबर 20123₹ 12,54,31,000
66दक्षिण अफ्रीका25-29 मार्च 20135₹ 10,94,79,000
67जर्मनी10-12 अप्रैल 20133₹ 11,14,89,000
68जापान और थाईलैंड27-31 मई 20135₹ 11,41,60,000
69रूस (G-20 शिखर सम्मेलन)04-07 सितंबर 20134₹ 17,70,37,000
70अमेरिका25 सितंबर - 01 अक्टूबर 20137₹ 23,37,17,000
71ब्रुनेई और इंडोनेशिया09-12 अक्टूबर 20134₹ 11,86,36,000
72रूस और चीन20-24 अक्टूबर 20135₹ 18,38,55,000
73म्यांमार03-04 मार्च 20142₹ 12,97,68,000

5 साल में चार बार अमेरिका गए पीएम मोदी, 74.37 करोड़ खर्च

साल: खर्च
2025: 16,54,84,302
2024: 15,33,76,348
2023: 22,89,68,509
2021: 19,63,27,806

19 दिसंबर, 2025 को लोक सभा में उज्ज्वल रमन सिंह के सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जो जानकारी दी थी, उसमें उन्होंने नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चार यात्राओं का भी ब्योरा दे दिया था। इस ब्योरे के मुताबिक 2011 में प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा पर 10,74,27,363 रुपये और फ्रांस यात्रा पर 8,33,49,463 रुपये खर्च हुए थे। 2013 में उनकी रूस यात्रा पर 9,95,76,890 और जर्मनी यात्रा पर 6,02,23,484 रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई थी।

किस साल कितने दिन विदेश में रहे प्रधानमंत्री
2026: 25 दिन
2025: 42 दिन
2024: 31 दिन
2023: 25 दिन
2022: 19 दिन
2021: 12 दिन
कुल: 154 दिन

किस साल कितने देश गए पीएम मोदी

2026: 13 देश
2025: 23
2024: 17
2023: 11
2022: 10
2021: 04

क्या विदेश यात्रा पर लगने वाला है नया टैक्स? PM मोदी ने देर रात दी बड़ी सफाई

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PM Modi on Foreign Travel Tax

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PM Modi US Visit

PM Narendra Modi

Updated on:

09 Aug 2026 12:09 pm

Published on:

09 Aug 2026 11:45 am

Hindi News / National News / PM की विदेश यात्रा पर 800 करोड़ खर्च, 414 दिन विदेश में रहे हैं नरेंद्र मोदी

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