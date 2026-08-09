PM की विदेश यात्रा पर 800 करोड़ खर्च, 414 दिन विदेश में रहे हैं नरेंद्र मोदी

2014 15-16 जून भूटान 2 ₹ 14,50,323/-

2014 13-17 जुलाई ब्राजील (6वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन) 5 ₹ 1,28,60,888/-

2014 03-05 अगस्त नेपाल 3 ₹ 1,44,89,841/-

2014 30 अगस्त - 03 सितंबर जापान 5 ₹ 3,17,41,117/-

2014 25 सितंबर - 01 अक्टूबर संयुक्त राज्य अमेरिका 7 ₹ 4,33,77,954/-

2014 11-20 नवंबर म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी 10 ₹ 1,25,05,783/- (म्यांमार) \₹ 13,00,10,114/- (ऑस्ट्रेलिया) \₹ 2,43,39,796/- (फिजी)

2014 25-27 नवंबर नेपाल (18वां सार्क शिखर सम्मेलन) 3 ₹ 1,59,29,758/-

2015 10-14 मार्च सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका 5 ₹ 1,53,00,000/- (सेशेल्स) \₹ 1,37,92,690/- (मॉरीशस) \₹ 1,00,07,441/- (श्रीलंका)

2015 28-29 मार्च सिंगापुर 2 ₹ 1,78,23,632/-

2015 09-17 अप्रैल फ्रांस, जर्मनी और कनाडा 9 ₹ 9,77,94,823/- (फ्रांस) \₹ 9,65,76,644/- (जर्मनी) \₹ 6,38,51,475/- (कनाडा)

2015 14-19 मई चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया 6 ₹ 3,01,66,945/- (चीन) \₹ 2,15,80,168/- (मंगोलिया) \₹ 2,78,15,690/- (दक्षिण कोरिया)

2015 06-07 जून बांग्लादेश 2 ₹ 1,40,33,817/-

2015 06-14 जुलाई उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान 9 ₹ 76,87,804/- (उज्बेकिस्तान) \₹ 1,48,75,272/- (कजाकिस्तान) \₹ 6,21,32,037/- (रूस) \₹ 1,25,40,511/- (तुर्कमेनिस्तान) \₹ 1,93,47,539/- (किर्गिज़ गणराज्य) \₹ 2,35,08,104/- (ताजिकिस्तान)

2015 16-17 अगस्त संयुक्त अरब अमीरात 2 ₹ 2,92,31,380/-

2015 23-29 सितंबर आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका 7 ₹ 1,57,48,319/- (आयरलैंड) \₹ 16,93,48,893/- (अमेरिका)

2015 12-16 नवंबर ब्रिटेन और तुर्की 5 ₹ 3,00,01,610/- (यूके) \₹ 44,93,647/- (तुर्की)

2015 20-24 नवंबर मलेशिया और सिंगापुर 5 ₹ 1,87,17,612/- (मलेशिया) \₹ 2,51,21,434/- (सिंगापुर)

2015 29-30 नवंबर फ्रांस 2 ₹ 5,34,08,781/-

2015 23-25 दिसंबर रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 ₹ 1,81,89,412/- (रूस) \₹ 22,46,129/- (अफगानिस्तान)

2016 30 मार्च - 03 अप्रैल बेल्जियम, अमेरिका और सऊदी अरब 5 ₹ 2,03,75,297/- (बेल्जियम) \₹ 5,62,53,213/- (अमेरिका) \₹ 1,05,61,337/- (सऊदी अरब)

2016 22-23 मई ईरान 2 ₹ 1,43,89,588/-

2016 04-09 जून अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको 6 ₹ 81,28,387/- (अफगानिस्तान) \₹ 1,11,47,677/- (कतर) \₹ 1,32,07,275/- (स्विट्जरलैंड) \₹ 3,90,50,902/- (अमेरिका) \₹ 1,23,00,000/- (मैक्सिको)

2016 23-24 जून उज्बेकिस्तान 2 ₹ 43,70,640/-

2016 07-11 जुलाई मोज़ाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या 5 ₹ 1,29,32,251/- (मोज़ाम्बिक) \₹ 2,86,58,106/- (दक्षिण अफ्रीका) \₹ 1,47,79,487/- (तंजानिया) \₹ 1,58,82,497/- (केन्या)

2016 02-05 सितंबर वियतनाम और चीन 4 ₹ 84,71,960/- (वियतनाम) \₹ 92,73,787/- (चीन)

2016 07-08 सितंबर लाओ पीडीआर 2 ₹ 1,16,09,341/-

2016 10-12 नवंबर जापान 3 ₹ 4,08,41,908/-

2017 11-12 मई श्रीलंका 2 ₹ 1,88,06,098/-

2017 29 मई - 03 जून जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस 6 ₹ 4,34,18,565/- (जर्मनी) \₹ 1,95,51,550/- (स्पेन) \₹ 15,37,42,735/- (रूस) \₹ 2,00,97,549/- (फ्रांस)

2017 08-09 जून कजाकिस्तान 2 ₹ 1,86,41,005/-

2017 24-27 जून पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड 4 ₹ 1,72,08,307/- (पुर्तगाल) \₹ 10,05,72,274/- (अमेरिका) \₹ 1,22,26,054/- (नीदरलैंड)

2017 04-08 जुलाई इजरायल और जर्मनी 5 ₹ 38,44,40,071/- (इजरायल) \₹ 10,35,16,463/- (जर्मनी)

2017 03-07 सितंबर चीन और म्यांमार 5 ₹ 2,07,22,358/- (चीन) \₹ 1,70,57,323/- (म्यांमार)

2017 12-14 नवंबर फिलीपींस 3 ₹ 10,11,68,000/-

2018 22-23 जनवरी स्विट्जरलैंड (दावोस) 2 ₹ 7,14,88,462/-

2018 09-12 फरवरी फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान 4 ₹ 1,66,16,321/- (फिलिस्तीन) \₹ 1,79,35,942/- (यूएई) \₹ 62,69,368/- (ओमान)

2018 16-20 अप्रैल स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी 5 ₹ 4,16,08,320/- (स्वीडन) \₹ 4,92,87,335/- (यूके) \₹ 80,35,875/- (जर्मनी)

2018 26-28 अप्रैल चीन 3 ₹ 2,22,33,402/-

2018 11-12 मई नेपाल 2 ₹ 1,46,21,600/-

2018 21-22 मई रूस (सोची) 2 ₹ 1,12,99,623/-

2018 29 मई - 02 जून इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर 5 ₹ 2,83,61,067/- (इंडोनेशिया) \₹ 34,22,870/- (मलेशिया) \₹ 2,71,29,607/- (सिंगापुर)

2018 09-10 जून चीन (क्वांगदाओ) 2 ₹ 3,96,81,253/-

2018 23-28 जुलाई रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका 6 ₹ 84,25,854/- (रवांडा) n₹ 1,49,78,456/- (युगांडा) \₹ 2,40,34,812/- (दक्षिण अफ्रीका)

2018 30-31 अगस्त नेपाल 2 ₹ 1,40,03,113/-

2018 27-30 अक्टूबर जापान 4 ₹ 4,16,88,692/-

2018 13-15 नवंबर सिंगापुर 3 ₹ 2,71,80,213/-

2018 17 नवंबर मालदीव 1 ₹ 67,53,965.49/-

2018 28 नवंबर - 03 दिसंबर अर्जेंटीना 6 ₹ 1,95,87,657/-

2019 21-22 फरवरी दक्षिण कोरिया 2 ₹ 2,50,79,501/-

2019 08-09 जून मालदीव और श्रीलंका 2 ₹ 1,88,87,971.44/- (मालदीव) \₹ 92,72,386/- (श्रीलंका)

2019 13-14 जून बिश्केक (किर्गिज़ गणराज्य) 2 ₹ 1,28,69,884/-

2019 27-29 जून ओसाका (जापान) 3 ₹ 6,10,44,493/-

2019 17-18 अगस्त भूटान 2 ₹ 1,40,12,333/-

2019 22-27 अगस्त फ्रांस, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात 6 ₹ 13,44,05,886/- (फ्रांस) \₹ 43,75,245/- (बहरीन) \₹ 1,61,47,102/- (यूएई)

2019 04-05 सितंबर व्लादिवोस्तोक (रूस) 2 ₹ 1,09,36,270/-

2019 21-28 सितंबर संयुक्त राज्य अमेरिका 8 ₹ 37,70,74,792/-

2019 28-29 अक्टूबर सऊदी अरब 2 ₹ 81,58,910/-

2019 02-04 नवंबर थाईलैंड 3 ₹ 2,26,90,254/-

2019 12-15 नवंबर ब्राजील 4 ₹ 27,34,010/-

2020 - कोई विदेश यात्रा नहीं (शून्य) 0 ₹ 0/-

2021 26-27 मार्च बांग्लादेश 2 ₹ 1,00,71,288/-

2021 22-26 सितंबर संयुक्त राज्य अमेरिका 5 ₹ 19,63,27,806/-

2021 29 अक्टूबर - 02 नवंबर इटली और यूनाइटेड किंगडम 5 ₹ 6,90,49,376/- (इटली) \₹ 8,57,41,408/- (यूके)

2022 02-04 मई जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस 3 ₹ 9,44,41,562/- (जर्मनी) \₹ 5,47,46,921/- (डेनमार्क) \₹ 1,95,03,918/- (फ्रांस)

2022 16 मई नेपाल 1 ₹ 80,01,483/-

2022 22-25 मई जापान 4 ₹ 8,68,99,372/-

2022 26-28 जून जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात 3 ₹ 14,47,24,416/- (जर्मनी) \₹ 1,64,92,605/- (यूएई)

2022 15-16 सितंबर उज्बेकिस्तान 2 ₹ 1,57,26,709/-

2022 26-28 सितंबर जापान 3 ₹ 7,08,03,411/-

2022 14-16 नवंबर इंडोनेशिया 3 ₹ 4,69,52,964/-

2023 19-25 मई जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी 7 ₹ 17,19,33,356/- (जापान) \₹ 6,06,92,057/- (ऑस्ट्रेलिया) \₹ 8,58,04,677/- (पापुआ न्यू गिनी)

2023 19-25 जून संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र 7 ₹ 22,89,68,509/- (अमेरिका) \₹ 2,69,04,059/- (मिस्र)

2023 13-15 जुलाई फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात 3 ₹ 13,74,81,530/- (फ्रांस) \₹ 1,45,06,965/- (यूएई)

2023 22-25 अगस्त दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस 4 ₹ 6,11,37,355/- (दक्षिण अफ्रीका) \₹ 6,97,75,753/- (ग्रीस)

2023 06-07 सितंबर इंडोनेशिया 2 ₹ 3,62,21,843/-

2023 30 नवंबर - 01 दिसंबर संयुक्त अरब अमीरात 2 ₹ 4,28,88,197/-

2024 13-15 फरवरी संयुक्त अरब अमीरात और कतर 3 ₹ 5,31,95,485/- (यूएई) \₹ 3,14,30,607/- (कतर)

2024 22-23 मार्च भूटान 2 ₹ 4,50,27,271/-

2024 13-14 जून इटली 2 ₹ 14,36,55,289/-

2024 08-10 जुलाई रूस और ऑस्ट्रिया 3 ₹ 5,34,71,726/- (रूस) \₹ 4,35,35,765/- (ऑस्ट्रिया)

2024 21-23 अगस्त पोलैंड और यूक्रेन 3 ₹ 10,10,18,686/- (पोलैंड) \₹ 2,52,01,169/- (यूक्रेन)

2024 03-05 सितंबर ब्रुनेई दारुसलाम और सिंगापुर 3 ₹ 5,02,47,410/- (ब्रुनेई) \₹ 7,75,21,329/- (सिंगापुर)

2024 21-23 सितंबर संयुक्त राज्य अमेरिका 3 ₹ 15,33,76,348/-

2024 10-11 अक्टूबर लाओ पीडीआर 2 ₹ 3,00,73,096/-

2024 22-23 अक्टूबर रूस 2 ₹ 10,74,99,171/-

2024 16-21 नवंबर नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना 6 ₹ 4,46,09,640/- (नाइजीरिया) \₹ 5,51,86,592/- (ब्राजील) \₹ 5,45,91,495/- (गुयाना)

2024 21-22 दिसंबर कुवैत 2 ₹ 2,54,59,263/-

2025 10-13 फरवरी फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका 4 ₹ 25,59,82,902/- (फ्रांस) \₹ 16,54,84,302/- (अमेरिका)

2025 11-12 मार्च मॉरीशस 2 ₹ 3,06,31,866/-

2025 03-06 अप्रैल थाईलैंड और श्रीलंका 4 ₹ 4,92,81,208/- (थाईलैंड) \₹ 4,46,21,690/- (श्रीलंका)

2025 22-23 अप्रैल सऊदी अरब 2 ₹ 15,54,03,792.47/-

2025 15-19 जून साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया 5 ₹ 7,18,24,847/- (साइप्रस) \₹ 5,31,02,671/- (कनाडा) \₹ 4,64,60,485/- (क्रोएशिया)

2025 02-09 जुलाई घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया 8 ₹ 4,69,04,976/- (घाना) \₹ 4,80,00,229.70/- (त्रिनिदाद) \₹ 6,64,64,031/- (अर्जेंटीना) \₹ 17,72,22,144/- (ब्राजील) \₹ 4,20,47,925/- (नामीबिया)

2025 23-26 जुलाई यूनाइटेड किंगडम और मालदीव 4 ₹ 9,91,55,061.39/- (यूके) \₹ 8,63,05,336/- (मालदीव)

2025 29 अगस्त - 01 सितंबर चीन और जापान 4 ₹ 10,59,90,561/- (चीन) \₹ 8,55,41,926/- (जापान)

2025 11-12 नवंबर भूटान 2 ₹ 4,44,94,827/-

2025 21-23 नवंबर दक्षिण अफ्रीका 3 ₹ 7,70,19,477/-

2025 15-18 दिसंबर जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया 4 ₹ 4,94,70,170/- (जॉर्डन)/ ₹ 4,57,88,643/- (ओमान)/

₹ 3,11,43,269/- (इथियोपिया)

2026 07-08 फरवरी मलेशिया 2 ₹ 5,57,17,369/-

2026 25-26 फरवरी इजरायल 2 ₹ 11,92,25,938/-

2026 15-20 मई यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली 6 ₹ 1,97,67,864/- (यूएई)* \₹ 3,59,99,358/- (नीदरलैंड) \₹ 6,32,90,593/- (स्वीडन)* \₹ 17,46,50,390/- (नॉर्वे)* \₹ 4,23,88,557/- (इटली)*

2026 13-18 जून फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य 6 ₹ 4,77,43,080/- (स्लोवाक गणराज्य)* \(फ्रांस: बिलों का संकलन जारी)

2026 27-29 जून सेशेल्स 3 ₹ 8,22,03,329/- (सेशेल्स)*