हिंसा के बाद आज मणिपुर पहुंच रहे PM Modi , देंगे 8,500 करोड़ रुपए की सौगात, असम और मिजोरम भी जाएंगे

आइजोल में जनता को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी मणिपुर (PM Modi manipur Visit) के लिए रवाना होंगे। मई 2023 में मणिपुर में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद उनका यह पहला दौरा होगा। इस मौके पर पीएम मोदी चुराचांदपुर और इंफाल में कुल 8500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। कुकी-जो बाहुल्य इलाके चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं, मैतेई बाहुल्य इलाके इंफाल के कांगला में 1,200 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मालूम हो कि मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच हिंसा के कारण फरवरी 2024 से राष्ट्रपति शासन लागू है।