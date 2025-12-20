20 दिसंबर 2025,

PM Modi Bengal Visit: बंगाल के दौरे पर PM मोदी, 6 महीनों में यह पांचवां दौरा, बांग्लादेश हिंसा के बीच SIR पर दे सकते हैं बड़ा बयान

PM Modi Bengal Visit: पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। यह उनका बीते छह महीनों में पांचवां दौरा है। इस दौरान वह ममता बनर्जी सरकार और SIR पर बयान दे सकते हैं।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 20, 2025

PM Modi

पीएम मोदी (फोटो- एएनआई)

PM Modi: पश्चिम बंगाल और असम में अगले साल चुनाव होना है। बीजेपी दोनों राज्यों में जोर शोर से जुटी हुई है। पार्टी असम में किला बचाने के लिए रूपरेखा बनाने में लगी हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल में 15 साल से काबिज ममता सरकार को हटाने की जद्दोजहद कर रही है। साल 2026 के चुनाव से पहले पीएम मोदी भी इन राज्यों के खूब दौरे कर रहे हैं। एकबार फिर पीएम मोदी इन दोनों राज्यों में दो दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है।

ममता बनर्जी पर साधा निशाना

पीएम मोदी ने सीएम ममता और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा, 'पश्चिम बंगाल के लोगों को केंद्र सरकार की कई स्कीमों का फायदा मिल रहा है, लेकिन वे तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से परेशान हैं।' पीएम मोदी ने आगे लिखा कि बंगाल में तृणमूल की जनता से लूटपाट और डराने-धमकाने की सारी हदें पार हो गई हैं। इसलिए आज BJP ही लोगों की एकमात्र उम्मीद है।

पीएम मोदी का बीते 6 महीनों में पांचवा दौरा है। 29 मई को अलीपुरद्वार गए थे। यहां उन्होंने रैली को संबोधित किया था। इसके बाद 18 जुलाई को मोदी ने दुर्गापुर में 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। फिर 22 अगस्त को कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। सितंबर में भी पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। वह 14-15 सितंबर को कोलकाता में हुए सशस्त्र बल सम्मेलन में पहुंचे थे। 20 दिसंबर यानी आज वह राणाघाट में प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे।

3200 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी

मोदी बंगाल में 3200 करोड़ रुपए और असम में 15,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम को गुवाहाटी पहुंचेंगे। पीएम मोदी नेशनल हाईवे-34 के बराजागुली–कृष्णनगर सेक्शन के 66.7 किलोमीटर लंबे फोर-लेन कार्य का उद्घाटन करेंगे। यहां वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं, पीएम मोदी असम के गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे।

SIR और बांग्लादेश हिंसा पर दे सकते हैं बड़ा बयान

पश्चिम बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी है। SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में भी काफी सियासी गहमा गहमी जारी है। पीएम मोदी SIR पर बयान दे सकते हैं। वह कई बार पश्चिम बंगाल की रैलियों में घुसपैठिए का मुद्दा उठा चुके हैं। वहीं, बांग्लादेश हिंसा और वहां हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले पर भी मोदी अपनी सभा में बयान दे सकते हैं।

Published on:

20 Dec 2025 11:47 am

Hindi News / National News / PM Modi Bengal Visit: बंगाल के दौरे पर PM मोदी, 6 महीनों में यह पांचवां दौरा, बांग्लादेश हिंसा के बीच SIR पर दे सकते हैं बड़ा बयान

