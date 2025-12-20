PM Modi Bengal Visit: बंगाल के दौरे पर PM मोदी, 6 महीनों में यह पांचवां दौरा, बांग्लादेश हिंसा के बीच SIR पर दे सकते हैं बड़ा बयान

PM Modi: पश्चिम बंगाल और असम में अगले साल चुनाव होना है। बीजेपी दोनों राज्यों में जोर शोर से जुटी हुई है। पार्टी असम में किला बचाने के लिए रूपरेखा बनाने में लगी हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल में 15 साल से काबिज ममता सरकार को हटाने की जद्दोजहद कर रही है। साल 2026 के चुनाव से पहले पीएम मोदी भी इन राज्यों के खूब दौरे कर रहे हैं। एकबार फिर पीएम मोदी इन दोनों राज्यों में दो दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है।