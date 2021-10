पीएम मोदी ने की 'आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा' कार्यक्रम के लाभार्थियों से बात, गोवा को बताया विकास का नया मॉडल

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 23 अक्टूबर को 'आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा' कार्यक्रम के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात की पीएम मोदी ने इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संबोधित भी किया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा' कार्यक्रम के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की गई बात और उनके संबोधन को पीएम मोदी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लाइव स्ट्रीम भी किया गया।

Interacting with beneficiaries of the Aatmanirbhar Bharat Swayampurna Goa programme. https://t.co/zJpzCA3RbN