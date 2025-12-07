Goa Nightclub Fire मामले में पुलिस ने की पहली कार्रवाई, मैनेजर गिरफ्तार; कांग्रेस ने CM का मांगा इस्तीफा

गोवा के नाइट क्लब में लगी आग (Photo-IANS)
Goa Nightclub Manager Arrested: गोवा के नाइट क्लब में रविवार आधी रात को आग लगी, जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा जांच के आदेश देने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। वहीं मालिक के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और उसकी तलाश की जा रही है।
घटनास्थल का दौरा करते हुए सीएम प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। सीएम के मुताबिक क्लब के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों मालिकों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वहीं सीएम ने पीड़ितों की हर संभव मदद करने का स्थानीय प्रशासन को भी आदेश दिया है।
घटना में घायल हुए लोगों से राज्यपाल अशोक गजपति राजू ने अस्पताल में मुलाकात की। राज्यपाल ने आग लगने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी जल्द ही ठीक हो जाएं। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे ठीक हो जाएंगे।
वहीं इस घटना को लेकर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। नाइट क्लब अग्निकांड के लिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया है। गोवा कांग्रेस ने नैतिक और राजनीतिक आधार पर सीएम प्रमोद सावंत का इस्तीफा भी मांगा है।
गोवा कांग्रेस प्रमुख अमित पाटकर ने कहा, "हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री और अनुमति देने वाले सभी मंत्री नैतिक और राजनीतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दें क्योंकि 25 निर्दोष लोग मारे गए हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि राज्यपाल, राष्ट्रपति से इस सरकार को बर्खास्त करने का तुरंत अनुरोध करें, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। गोवा में बलात्कार और हत्याएं बढ़ रही हैं।"
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आग लगने को सुरक्षा और प्रशासन की आपराधिक विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है; यह सुरक्षा और प्रशासन की आपराधिक विफलता है। एक गहन, पारदर्शी जांच से जवाबदेही तय होनी चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसी रोकी जा सकने वाली त्रासदियां दोबारा न हों।
