Goa Nightclub Fire मामले में पुलिस ने की पहली कार्रवाई, मैनेजर गिरफ्तार; कांग्रेस ने CM का मांगा इस्तीफा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आग लगने को सुरक्षा और प्रशासन की आपराधिक विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है; यह सुरक्षा और प्रशासन की आपराधिक विफलता है। एक गहन, पारदर्शी जांच से जवाबदेही तय होनी चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसी रोकी जा सकने वाली त्रासदियां दोबारा न हों।