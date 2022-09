बेगूसराय गोली कांड के आरोपी को पुलिस ने चलती ट्रेन से पकड़ा, अब तक 3 गिरफ्तार

बेगूसराय गोली कांड मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम केशव बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने इसे चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने गुरूवार यानी कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

बिहार के बेगूसराय में बीते मंगलवार यानी 13 सितंबर को बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधूध गोलीबारी की, जिससे 10 से 11 लोग घायल हुए थे। वहीं 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पुलिस ने अपराधियों के धड़पकड़ के लिए अभियान चला दिया था, लेकिन 48 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद जब पुलिस के हाथ खाली थे तो बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा था। हालांकि बीते दिन गुरूवार को पुलिस ने दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब पुलिस ने एक और आरोपी को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम केशव बताया जा रहा है।

