Bihar: ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सीएम नीतीश कुमार की रोक से भड़के BJP मंत्री रामसूरत राय, कहा - राजनीति किसी के पिता की संपत्ति नहीं

बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बीते दिनों बड़े पैमाने पर विभागीय अधिकारियों का तबादला किया गया था। लेकिन दो दिन बाद ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर तत्काल रोक लगा दी जिससे रामसूरत राय रूठ गए हैं। मंत्री रामसूरत राय इतने आहत हैं कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से उनकी जगह किसी और को उनके विभाग का मंत्री बनाने की पेशकश कर दी। रामसूरत राय ने कहा कि अब विभाग चलाना बेवकूफी है।

'Politics is not the property of anyone's father': Bihar Land Reforms and Revenue Minister and BJP leader Ram Surat Rai slams CM Nitish Kumar over ban on transfer-postings