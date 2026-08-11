पुंछ में टनल साइट के पास दिखी संदिग्ध गतिविधि, 3-4 राउंड फायरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन तेज

वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर के सांबा और कठुआ जिलों में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हेरोइन बरामद की है। इस मामले में एक 17 साल के नाबालिग समेत तीन संदिग्ध तस्करों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, रविवार देर रात सांबा के बारी ब्राह्मणा इलाके में मोटरसाइकिल सवार नाबालिग को रोककर तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 3.36 ग्राम हेरोइन मिली। इसके बाद पुलिस ने बाकी संदिग्धों को पकड़कर आगे की जांच शुरू कर दी है।