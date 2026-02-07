आवाज सुनते ही फूट-फूटकर रोने लगी मां; 14 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा हुआ प्रसन्नजीत

प्रसन्नजीत बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके पिता लोपचंद ने कर्ज लेकर उसे जबलपुर के ‘गुरु रामदास खालसा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ में बी-फार्मेसी की पढ़ाई के लिए भेजा। उसने 2011 में यह कोर्स पूरा किया और एमपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। आगे की पढ़ाई करने की इच्छा पर परिवार ने उसे दोबारा पढ़ने भेजा, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक न रहने के कारण वह पढ़ाई छोड़कर वापस घर आ गया। इसके बाद वह अचानक घर से गायब हो गया। करीब 8 महीने बाद वह बिहार से लौटा और बहन संघमित्रा के साथ रहने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से घर छोड़कर चला गया और जब अगली बार उसकी खबर मिली, तो पता चला कि वह पाकिस्तान की जेल में बंद है।