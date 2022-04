देश में अब 18 साल से ऊपर वालों को भी लगेगी प्रीकॉशन डोज, जानिए कब से शुरू होगा वैक्सीनेशन

देशभर में कोरोना वायरस महामारी से जंग के बीच बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी प्रीकॉशन डोज लगना शुरू हो जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को सरकार की ओर से जानकारी साझा की गई है। दरअसल देशभर में वैक्सीनेशन अभियान के तहत अबतक 185 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी हैं।

कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत देश में अब 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी बूस्टर डोज या प्रीकॉशन डोज लगाई जाएगी। दरअसल भारत में कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को तेज गति से चलाया गया। इसी कड़ी में देश में अब तक 185 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बूस्टर डोज लगाने का यह अभियान इसी रविवार से शुरू होगा। यानी 10 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले कोरोना का बूस्टर डोज लगवा सकेंगे।

Precaution Dose Now Available To Above 18 Years Population From April 10