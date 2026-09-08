‘एक पिता अपने ही घर के दरवाजे पर भी सुरक्षित नहीं है?’ दिल्ली में मणिपुर के म्यूजिशियन की हत्या पर प्रियंका गांधी का हमला

चोंगथम विक्रम सिंह रविवार रात दिल्ली के आश्रम इलाके में अपने घर के बाहर आए थे। बताया गया कि पास के एक ढाबे के बाहर कुछ लोग शराब पी रहे थे और हंगामा कर रहे थे। सिंह ने उनसे शोर कम करने को कहा था। इसके बाद कथित तौर पर उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सिंह के बेटे याइफाबा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार रात करीब 11:30 बजे उन्होंने तेज आवाजें और अपने पिता के चीखने की आवाज सुनी। दरवाजा खोलने पर उन्होंने चार-पांच लोगों को सिंह पर हमला करते देखा। हमलावर उन्हें लात और घूंसों से मार रहे थे। याइफाबा ने शोर मचाया और उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग गए।