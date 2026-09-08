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‘एक पिता अपने ही घर के दरवाजे पर भी सुरक्षित नहीं है?’ दिल्ली में मणिपुर के म्यूजिशियन की हत्या पर प्रियंका गांधी का हमला

Priyanka Gandhi: दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस से आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है।
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भारत

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Rahul Yadav

Sep 08, 2026

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दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। (फोटो - एएनआई)

Priyanka Gandhi on Manipur Musician Murder: दिल्ली में मणिपुर के रहने वाले संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एक पिता अपने ही घर के दरवाजे पर भी सुरक्षित नहीं है। प्रियंका गांधी ने दिल्ली पुलिस से मामले में तुरंत कार्रवाई करने और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ लोगों को कम शोर करने के लिए कहने पर विक्रम सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। प्रियंका गांधी ने घटना को राष्ट्रीय शर्म बताया और कहा कि दिल्ली में हिंसा को इस तरह खुले तौर पर नहीं चलने दिया जा सकता है।

शोर कम करने को कहा, फिर हुआ हमला

चोंगथम विक्रम सिंह रविवार रात दिल्ली के आश्रम इलाके में अपने घर के बाहर आए थे। बताया गया कि पास के एक ढाबे के बाहर कुछ लोग शराब पी रहे थे और हंगामा कर रहे थे। सिंह ने उनसे शोर कम करने को कहा था। इसके बाद कथित तौर पर उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सिंह के बेटे याइफाबा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार रात करीब 11:30 बजे उन्होंने तेज आवाजें और अपने पिता के चीखने की आवाज सुनी। दरवाजा खोलने पर उन्होंने चार-पांच लोगों को सिंह पर हमला करते देखा। हमलावर उन्हें लात और घूंसों से मार रहे थे। याइफाबा ने शोर मचाया और उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग गए।

अस्पताल ले जाते समय पिता ने बताई बात

शिकायत के मुताबिक, अस्पताल ले जाते समय विक्रम सिंह ने अपने बेटे को बताया था कि पास के एक ढाबे के लोगों ने उन पर हमला किया। याइफाबा ने यह भी बताया कि इनमें से कुछ लोगों ने पहले भी ज्यादा शोर को लेकर शिकायत करने के बाद सिंह को धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक, याइफाबा अपने पिता को होली फैमिली अस्पताल ले गए, जहां चोटों के कारण बाद में उनकी मौत हो गई।

7 वयस्क और एक नाबालिग गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में 7 वयस्कों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपी अलग-अलग ढाबों और फूड स्टॉल पर काम करते हैं। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(2) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। इस धारा में नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के समूह द्वारा हत्या का प्रावधान है। पुलिस ने BNS की धारा 3(5) भी लगाई है।

इंफाल के रहने वाले चोंगथम विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे। वह कई रॉक बैंड का हिस्सा रह चुके थे। पिछले कुछ वर्षों से वह काम नहीं कर रहे थे। सिंह कई सालों तक संगीत प्रस्तुत करते रहे और संगीत शिक्षक के तौर पर भी काम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स सोसाइटी ने भी उनकी मौत पर शोक जताया है। संगठन ने उन्हें सम्मानित मणिपुरी संगीतकार बताया।

एन. बीरेन सिंह ने भी की कार्रवाई की मांग

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता एन. बीरेन सिंह ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से मामले की पूरी जांच करने और जल्द कार्रवाई के साथ न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने भी विक्रम सिंह के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि वह न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ खड़ी हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस से हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

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प्रियंका गाँधी

Updated on:

08 Sept 2026 03:13 pm

Published on:

08 Sept 2026 03:13 pm

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