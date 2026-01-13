रणनीति या तैयारी! प्रियंका को आगे बढ़ा रही कांग्रेस, क्या इसमें सोनिया की सहमति भी?

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका के प्रदर्शन के बाद उनकी भूमिका को विस्तार देने के लिए पार्टी के भीतर चर्चा हुई। बाद में गांधी परिवार की सहमति से ही प्रियंका को लेकर पार्टी ने बड़े फैसले किए हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले तीन-चार माह में यह स्पष्ट होगा कि पार्टी में प्रियंका की नई भूमिका सिर्फ चुनावी रणनीति है या भविष्य का नेतृत्व सौंपने की तैयारी। पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रियंका में महिला और युवा मतदाताओं को जोडऩे की ताकत है वहीं वह भाजपा के आक्रमक राष्ट्रवादी नैरेटिव का सॉफ्ट लेकिन धारदार राजनीतिक भाषा में जवाब दे सकती हैं।