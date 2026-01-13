13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रणनीति या तैयारी! प्रियंका को आगे बढ़ा रही कांग्रेस, क्या इसमें सोनिया की सहमति भी?

Priyanka Gandhi: कांग्रेस में प्रियंका गांधी का सियासी कद लगातार बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि उनकी भूमिका को विस्तार देने के लिए पार्टी के भीतर चर्चा हुई। इसके बाद सोनिया व गांधी परिवार ने प्रियंका को लेकर कई बड़े फैसले लिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

image

Shadab Ahmed

Jan 13, 2026

Priyanka Gandhi

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Photo-IANS)

Priyanka Gandhi: कांग्रेस में नेतृत्व पर बहस के बीच क्या पार्टी में प्रियंका गांधी वाड्रा का कद बढ़ाया जा रहा है? क्या उन्हें भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार किया जा रहा है? असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका को स्क्रीनिंग कमेटी की कमान देकर तथा उत्तर प्रदेश में उनके जन्मदिन के अवसर पर सोमवार को पार्टी की ओर से बाकायदा 100 दिन के कार्यकम शुरू करना कांग्रेस की सियासत के नए संकेत दे रही है।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका के प्रदर्शन के बाद उनकी भूमिका को विस्तार देने के लिए पार्टी के भीतर चर्चा हुई। बाद में गांधी परिवार की सहमति से ही प्रियंका को लेकर पार्टी ने बड़े फैसले किए हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले तीन-चार माह में यह स्पष्ट होगा कि पार्टी में प्रियंका की नई भूमिका सिर्फ चुनावी रणनीति है या भविष्य का नेतृत्व सौंपने की तैयारी। पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रियंका में महिला और युवा मतदाताओं को जोडऩे की ताकत है वहीं वह भाजपा के आक्रमक राष्ट्रवादी नैरेटिव का सॉफ्ट लेकिन धारदार राजनीतिक भाषा में जवाब दे सकती हैं।

अवसर, बयानबाजी, समर्थकों की टीम का इशारा

पार्टी महासचिव के नाते प्रियंका के पास कोई तय जिम्मा नहीं है। पिछले संसद सत्र के दौरान सांसद प्रियंका को अवसर मिला तो उन्होंने प्रभावशाली भाषण दिया। बाद में सांसद इमरान मसूद जैसे नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने तक का बयान दे दिया। अब पार्टी ने उन्हें न केवल असम में अहम जिम्मेदारी दी बल्कि उनके नजदीकी माने जाने वाले भूपेश बघेल, डीके शिवकुमार, जितेंद्र सिंह, इमरान मसूद जैसे नेताओं को भी उनके साथ लगाया गया। इन घटनाक्रमों से उनकी भूमिका बढ़ाने के संकेत मिले हैं।

असम: गांधी परिवार की निजी सियासी लड़ाई

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जिस तरह गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी, पर हमला करते हैं, उससे असम विधानसभा चुनावस पार्टी के सा?थ परिवार की निजी सियासी लड़ाई बन चुका है। कांग्रेस असम चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है।

धड़ेबाजी की बात गॉसिप: पांडे

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने ‘पत्रिका’ को बताया कि राहुल और प्रियंका के धड़े की बात कहना गॉसिप और भाजपा का फैलाया एजेंडा है। गांधी परिवार का यूपी से जुड़ाव है और प्रियंका प्रभारी रह चुकी हैं। इसलिए उनके जन्मदिन पर सौ दिन के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। असम में उन्हें कमान पार्टी की रणनीति है, इससे पूरे नॉर्थ-ईस्ट में संदेश जाएगा।

ये भी हैं सवाल?

  • क्या प्रियंका की दौड़ उन्हें पार्टी प्रमुख या पीएम को चेहरा बनाने तक जाएगी?
  • यदि ऐसा होता है तो राहुल गांधी की क्या भूमिका होगी?
  • यदि प्रियंका असम की परीक्षा में विफल हुई तो?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Jan 2026 06:31 am

Hindi News / National News / रणनीति या तैयारी! प्रियंका को आगे बढ़ा रही कांग्रेस, क्या इसमें सोनिया की सहमति भी?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.