27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेटे ने किया 5 साल की मासूम का रेप और हत्या, ‘राजा बेटा’ को बचाने वाली मां को कोर्ट ने किया बरी

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से रेप करके उसकी हत्या करने वाले आरोपी की मां को बरी कर दिया है। महिला पर अपने बेटे को बचाने के लिए सबूत छिपाने का आरोप था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 27, 2025

Punajb and Haryana High court

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आरोपी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। इस व्यक्ति ने 2018 में एक पांच साल की मासूम का रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब उम्रकैद में बदल दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी की मां को भी बरी कर दिया है, जिसने इस घटना के समय अपने बेटे को बचाने की साजिश रची थी। आरोपी की मां ने उसे बचाने के लिए सबूत छिपाए थे।

मांओं का अपने लाड़ले बेटों के प्रति अंधा प्यार- कोर्ट

यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एक समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर इशारा भी किया। कोर्ट ने कहा मांओं का अपने लाड़ले बेटों के प्रति अंधा प्यार होता है। भले ही बेटा कितना भी गलत काम क्यों न करे या वह समाज के लिए कितना भी गलत क्यों न हो, मां के लिए वो हमेशा राजा बेटा ही रहता है। कमला के बेटे ने जब बच्ची के साथ रेप किया था तो गांव वाले बच्ची को ढूंढते हुए उनके घर पहुंचे थे। बच्ची आखिरी बार कमला के बेटे के साथ देखी गई थी इसलिए उसकी तलाश में लोग कमला के घर आए थे लेकिन कमला ने लोगों को अपने घर के अंदर नहीं आने दिया था और घर की तलाशी नहीं लेने दी थी। कोर्ट ने कमला को बरी करते हुए भारत के कुछ हिस्सों में बेटों के प्रति मां-बाप के अंधे लगाव पर तीखी टिप्पणी की।

कोर्ट ने 62 पन्नों का फैसला सुनाया

जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस सुखविंदर कौर की बेंच ने यह 62 पन्नों का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, कमला देवी को जब पता चला कि उनके राजा बेटा, भोलू उतना सीधा नहीं है जितना वह अपने नाम से लगता है। उसने एक पांच साल की बच्ची का बेरहमी से रेप करके उसकी हत्या की है तो उन्होंने पुलिस को सूचना देने और बच्ची को इंसाफ दिलाने की बजाय अपने बेटे को बचाना ज्यादा जरूरी समझा।

यह सब सदियों से चला आ रहा है - कोर्ट

कोर्ट ने आगे कहा कि समाज का यह नज़रिया बहुत डरावना और शर्मनाक है लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। यह सदियों से चला आ रहा है। यह सोच हमारे समाज की 'पितृसत्तात्मक मानसिकता' में गहराई से धंसी हुई है और इसी के चलते कमला ने अपने राजा बेटा को बचाने की कोशिश की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक सभ्य समाज में इस तरह की बर्बर घटना के बारे में जानने पर कमला को गहरा सदमा लगना चाहिए था लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि कमला अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए उसे भारतीय दंड संहिता के तहत सजा नहीं दी जा सकती है।

कोर्ट ने कमला को किया बरी

कोर्ट ने कहा भले ही कमला का व्यवहार कितना भी निंदनीय क्यों न हो उसके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने या सबूत मिटाने का मामला बनाने के लिए कानूनन कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। बता दें कि पहले निचली अदालत ने कमला को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 और 120-B के तहत दोषी करार दिया था। यह धाराएं सबूत मिटाना या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देने और किसी अपराध को करने की आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी हैं। लेकिन अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कमला को बरी कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Dec 2025 04:16 pm

Hindi News / National News / बेटे ने किया 5 साल की मासूम का रेप और हत्या, ‘राजा बेटा’ को बचाने वाली मां को कोर्ट ने किया बरी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.