बेटे ने किया 5 साल की मासूम का रेप और हत्या, ‘राजा बेटा’ को बचाने वाली मां को कोर्ट ने किया बरी

यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एक समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर इशारा भी किया। कोर्ट ने कहा मांओं का अपने लाड़ले बेटों के प्रति अंधा प्यार होता है। भले ही बेटा कितना भी गलत काम क्यों न करे या वह समाज के लिए कितना भी गलत क्यों न हो, मां के लिए वो हमेशा राजा बेटा ही रहता है। कमला के बेटे ने जब बच्ची के साथ रेप किया था तो गांव वाले बच्ची को ढूंढते हुए उनके घर पहुंचे थे। बच्ची आखिरी बार कमला के बेटे के साथ देखी गई थी इसलिए उसकी तलाश में लोग कमला के घर आए थे लेकिन कमला ने लोगों को अपने घर के अंदर नहीं आने दिया था और घर की तलाशी नहीं लेने दी थी। कोर्ट ने कमला को बरी करते हुए भारत के कुछ हिस्सों में बेटों के प्रति मां-बाप के अंधे लगाव पर तीखी टिप्पणी की।