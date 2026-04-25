राघव चड्ढा समेत AAP के बागी सांसदों का स्वागत, BJP नेता बोले- पंजाब के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ‘कठपुतली’

AAP के बागी नेताओं का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने AAP के बागी नेताओं का स्वागत किया है। सुनील जाखड़ ने AAP नेताओं का बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही AAP के पतन की शुरुआत भी होगी। सुनील जाखड़ ने X पर लिखा- AAP की डूबती नाव को समय रहते छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सभी सांसदों का हार्दिक स्वागत है। AAP के कुशासन, भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण पंजाब की जनता पार्टी से निराश हो चुकी है। इसके अलावा, पार्टी द्वारा जनहित को त्यागने के बाद अब AAP के भीतर के अच्छे लोग भी पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।