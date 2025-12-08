8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘500 करोड़ में मिलता है कांग्रेस में CM पद’ वाले बयान पर पार्टी ने लिया एक्शन, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को किया सस्पेंड

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 08, 2025

Navjot Kaur Sidhu

नवजोत कौर सिद्धू (Photo: IANS)

पंजाब कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई उनके विवादास्पद बयान के बाद की गई, जिसमें उन्होंने पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए '500 करोड़ रुपये के सूटकेस' की कथित मांग का जिक्र किया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आदेश जारी किया।

नवजोत कौर का विवादास्पद बयान

चंडीगढ़ में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में नवजोत कौर ने कहा, जो 500 करोड़ रुपये का 'सूटकेस' देता है, वही मुख्यमंत्री बन जाता है। उन्होंने पंजाब को "स्वर्णिम राज्य" बनाने का दावा किया, लेकिन स्पष्ट किया कि उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इतने पैसे नहीं हैं।

'500 करोड़ सूटकेस' वाले बयान पर कार्रवाई

कौर ने कहा, हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास 500 करोड़ देने को नहीं। यह बयान राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, ड्रग्स और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है, तो उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे।

कांग्रेस पर सवाल, बीजेपी-आप का तंज

इस बयान ने राजनीतिक हंगामा मचा दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसे कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, यह कांग्रेस की भ्रष्टाचार की मानसिकता को उजागर करता है। AAP ने भी इसे पंजाब की सियासत में सनसनीखेज खुलासा करार दिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे व्यक्तिगत बयान बताकर किनारा करने की कोशिश की, लेकिन निलंबन से साफ है कि पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया।

रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा

नवजोत कौर सिद्धू के '500 करोड़ रुपये' वाले कमेंट पर यूनियन मिनिस्टर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, 'जब मेरे दादा चीफ मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसी बातें नहीं होती थीं। लेकिन अब, पिछले कुछ सालों से, हम ये बातें सुन रहे हैं। इसीलिए मेरे जैसे लोगों ने भी पार्टी छोड़ दी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कभी इसकी जांच नहीं करेगी। अपने पार्टी सिस्टम में जांच करें कि आपके PCC चीफ, वारिंग साहब, कितने पैसे लेते हैं। एक पंजाबी होने के नाते, अगर वे (कांग्रेस) ईमानदार होने का दावा करते हैं, तो उन्हें जांच करनी चाहिए। उनके एक CM ने कहा कि पैसे भेजने के अलावा, हमें गांधी परिवार के स्टाफ के लिए मोजे और अंडरवियर भी भेजने पड़ते हैं। वे बस एक लिस्ट बनाते हैं और हमें वे चीजें वहां से भेजनी पड़ती हैं। यही हालत है।

ये भी पढ़ें

बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर ने दो दिन बाद ही लिया यू-टर्न, कहा- अब मेरे…
राष्ट्रीय
TMC MLA, Humayun Kabir, TMC MLA New Party, Owaisi, Bengal Chunav,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Dec 2025 08:55 pm

Published on:

08 Dec 2025 08:03 pm

Hindi News / National News / ‘500 करोड़ में मिलता है कांग्रेस में CM पद’ वाले बयान पर पार्टी ने लिया एक्शन, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को किया सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.