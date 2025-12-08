‘500 करोड़ में मिलता है कांग्रेस में CM पद’ वाले बयान पर पार्टी ने लिया एक्शन, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को किया सस्पेंड

नवजोत कौर सिद्धू (Photo: IANS)
पंजाब कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई उनके विवादास्पद बयान के बाद की गई, जिसमें उन्होंने पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए '500 करोड़ रुपये के सूटकेस' की कथित मांग का जिक्र किया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आदेश जारी किया।
चंडीगढ़ में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में नवजोत कौर ने कहा, जो 500 करोड़ रुपये का 'सूटकेस' देता है, वही मुख्यमंत्री बन जाता है। उन्होंने पंजाब को "स्वर्णिम राज्य" बनाने का दावा किया, लेकिन स्पष्ट किया कि उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इतने पैसे नहीं हैं।
कौर ने कहा, हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास 500 करोड़ देने को नहीं। यह बयान राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, ड्रग्स और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है, तो उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे।
इस बयान ने राजनीतिक हंगामा मचा दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसे कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, यह कांग्रेस की भ्रष्टाचार की मानसिकता को उजागर करता है। AAP ने भी इसे पंजाब की सियासत में सनसनीखेज खुलासा करार दिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे व्यक्तिगत बयान बताकर किनारा करने की कोशिश की, लेकिन निलंबन से साफ है कि पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया।
नवजोत कौर सिद्धू के '500 करोड़ रुपये' वाले कमेंट पर यूनियन मिनिस्टर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, 'जब मेरे दादा चीफ मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसी बातें नहीं होती थीं। लेकिन अब, पिछले कुछ सालों से, हम ये बातें सुन रहे हैं। इसीलिए मेरे जैसे लोगों ने भी पार्टी छोड़ दी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कभी इसकी जांच नहीं करेगी। अपने पार्टी सिस्टम में जांच करें कि आपके PCC चीफ, वारिंग साहब, कितने पैसे लेते हैं। एक पंजाबी होने के नाते, अगर वे (कांग्रेस) ईमानदार होने का दावा करते हैं, तो उन्हें जांच करनी चाहिए। उनके एक CM ने कहा कि पैसे भेजने के अलावा, हमें गांधी परिवार के स्टाफ के लिए मोजे और अंडरवियर भी भेजने पड़ते हैं। वे बस एक लिस्ट बनाते हैं और हमें वे चीजें वहां से भेजनी पड़ती हैं। यही हालत है।
