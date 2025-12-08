‘500 करोड़ में मिलता है कांग्रेस में CM पद’ वाले बयान पर पार्टी ने लिया एक्शन, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को किया सस्पेंड

नवजोत कौर सिद्धू के '500 करोड़ रुपये' वाले कमेंट पर यूनियन मिनिस्टर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, 'जब मेरे दादा चीफ मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसी बातें नहीं होती थीं। लेकिन अब, पिछले कुछ सालों से, हम ये बातें सुन रहे हैं। इसीलिए मेरे जैसे लोगों ने भी पार्टी छोड़ दी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कभी इसकी जांच नहीं करेगी। अपने पार्टी सिस्टम में जांच करें कि आपके PCC चीफ, वारिंग साहब, कितने पैसे लेते हैं। एक पंजाबी होने के नाते, अगर वे (कांग्रेस) ईमानदार होने का दावा करते हैं, तो उन्हें जांच करनी चाहिए। उनके एक CM ने कहा कि पैसे भेजने के अलावा, हमें गांधी परिवार के स्टाफ के लिए मोजे और अंडरवियर भी भेजने पड़ते हैं। वे बस एक लिस्ट बनाते हैं और हमें वे चीजें वहां से भेजनी पड़ती हैं। यही हालत है।