पंजाब में शुरु हुई सेहत क्रांति की शुरुआत, 75 'आम आदमी क्लीनिक' बन कर तैयार, देश के 75वें वर्षगांठ पर हो जाएंगे जनता को समर्पित

पंजाब की जनता को 15 अगस्त पर खास तोहफा मिलने जा रहा है। राज्य में आम आदमी क्लिनिक बनकर तैयार हो चुका है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को आम आदमी क्लिनिक की सौगात देंगे।

15 अगस्त को पंजाब में आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लीनिक खोलने का लोगों से किया वादा पूरा करने जा रही है। पंजाब में ‘आम आदमी क्लीनिक’ बन कर तैयार है। यहां उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पहले पड़ाव के तहत 75 आम आदमी क्लीनिक बन कर तैयार हो गए हैं। सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम भगवंत मान इन्हें जनता को समर्पित करेंगे। आजादी दिवस के मौके पर मोहल्ला क्लीनिक की सेवा शुरू हो जाएगी। इन मोहल्ला क्लीनिकों में लोगों के लिए मुफ्त सेवा होगी।

Punjab CM Bhagwant Mann reveals first look of Mohalla Clinics