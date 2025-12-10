कार में रोमांस करते कपल का प्राइवेट वीडियो वायरल, बर्खास्त मैनेजर ने अब मामले में किया बड़ा खुलासा

आशुतोष ने बताया कि ढाई साल में ऐसे हजारों मामले आए हैं लेकिन कभी कोई वीडियो लीक नहीं हुआ। यह काम मेरे साथ काम करने वालों ने किया है और मुझ पर आरोप लगा दिया। उसने बताया कि उसके अलावा तीन और लोगों के पास वीडियो का एक्सेस रहता था। इन्हीं लोगों में ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर शामिल है जिसने एक अन्य व्यक्ति को यह वीडियो देने की बात स्वीकार की है। आशुतोष ने कहा कि यह वीडियो शशांक ने ही वायरल किया है और उसने यह बात खुद उसे बताई है। आशुतोष ने पुलिस को एक ऑडियो भी सुनाया जिसमें शशांक यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि हां मैंने यह वीडियो एक ड्राइवर को दिया है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसे वायरल नहीं करेगा।