10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कार में रोमांस करते कपल का प्राइवेट वीडियो वायरल, बर्खास्त मैनेजर ने अब मामले में किया बड़ा खुलासा

सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के टोल प्लाजा पर कार में रोमांस करते कपल का वीडियो वायरल कर ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए टोल प्लाजा के पूर्व कर्मचारी ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 10, 2025

Purvanchal Expressway toll Plaza case

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के टोल प्लाजा का वीडियो वायरल (फोटो- एआई जनरेटेड)

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के टोल पर खड़ी कार में रोमांस करते हुए एक कपल के प्राइवेट पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने टोल प्लाजा पर लगे एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) के एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के अनुसार, आशुतोष सरकार नामक इस पूर्व मैनेजर ने सीसीटीवी की मदद से कपल का वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे वसूली की और वीडियो भी वायरल कर दिया। अब इस मामले में आशुतोष ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया है।

25 दिसंबर को वायरल हुआ था टोल प्लाजा का वीडियो

दरअसल 25 दिसंबर को इस टोल से जा रही एक गाड़ी में बैठे नवविवाहित जोड़े के रोमांस और प्राइवेट पलों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। 2 दिसंबर को इस मामले में सीएम योगी, सुल्तानपुर डीएम-एसपी को लिखित में शिकायत दी गई और इसमें आशुतोष पर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया गया। इसके अनुसार, आशुतोष ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से कपल का वीडियो बनाया और फिर उसके जरिए उन्हें ब्लैकमेल करके 32 हजार रुपये वसूले। इस शिकायत में इस मामले के अलावा इस तरह की तीन और घटनाओं का भी जिक्र किया गया।

कंपनी ने आशुतोष को नौकरी से निकाला

मामला सामने आते ही टोल प्लाजा का काम संभाल रही सुपर-वेव कम्युनिकेशन एंड इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने बैक डेट में आशुतोष को टर्मिनेट कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 9 दिसंबर को आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया। आशुतोष के साथ साथ इस मामले में टोल प्लाजा पर काम करने वाले सिस्टम टेक्नीशियन आशुतोष तिवारी, ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर और सिस्टम इंजीनियर प्रमोद कुमार का भी नाम सामने आया है और उन्हें भी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है।

आशुतोष ने कहा यह मुझे फंसाने की साजिश

पुलिस पूछताछ के दौरान आशुतोष ने खुद पर लगे सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि यह सब उसे फंसाने के लिए किया गया है। आशुतोष ने दावा किया कि जिस दिन का यह वायरल वीडियो है उस दिन मैं ड्यूटी पर ही नहीं था। मेरी जगह वहां मेरे विभाग के दो-तीन लोग थे और उन्हीं में से किसी ने यह वीडियो वायरल किया है। आशुतोष ने कहा कि मुझ पर इसका दोष डालकर मुझे फंसाया जा रहा है। टोल प्लाजा का प्रशासन पहले से मुझे हटाने की साजिश रच रहा था और इसी के तहत यह पूरा खेल रचा गया है। आशुतोष ने आरोप लगाया कि, लोकल लॉबी नहीं चाहती मैं यहां रहूं और वहीं लोग इस मामले को मोड़ कर मुझे फंसा रहे हैं।

आशुतोष ने अपने साथी शशांक पर लगाया आरोप

आशुतोष ने बताया कि ढाई साल में ऐसे हजारों मामले आए हैं लेकिन कभी कोई वीडियो लीक नहीं हुआ। यह काम मेरे साथ काम करने वालों ने किया है और मुझ पर आरोप लगा दिया। उसने बताया कि उसके अलावा तीन और लोगों के पास वीडियो का एक्सेस रहता था। इन्हीं लोगों में ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर शामिल है जिसने एक अन्य व्यक्ति को यह वीडियो देने की बात स्वीकार की है। आशुतोष ने कहा कि यह वीडियो शशांक ने ही वायरल किया है और उसने यह बात खुद उसे बताई है। आशुतोष ने पुलिस को एक ऑडियो भी सुनाया जिसमें शशांक यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि हां मैंने यह वीडियो एक ड्राइवर को दिया है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसे वायरल नहीं करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 03:06 pm

Hindi News / National News / कार में रोमांस करते कपल का प्राइवेट वीडियो वायरल, बर्खास्त मैनेजर ने अब मामले में किया बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.