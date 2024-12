क्विज 2024 (No.3): क्या आप भी जानते है इन सवालों का जवाब

Quiz 2024: क्या आप भी जानते हैं इन पांच सवालों का जवाब तो दिजिए और हमारे क्विज सीरीज में हिस्सा लिजिए…

नई दिल्ली•Dec 26, 2024 / 02:52 pm• Ashib Khan

Quiz

प्रश्र 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21-22 दिसम्बर 2024 को कुवैत यात्रा के दौरान कौन-सा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ?

(a.) ऑर्डर ऑफ अल-फतह

(b.) ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर

(c.) ऑर्डर ऑफ शेख मोहम्मद

(d.) ऑर्डर ऑफ कुवैत

प्रश्र 2. क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया में शीर्ष स्थान किस शैक्षणिक संस्थान ने हासिल किया?

(a.) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे

(b.) पेकिंग यूनिवर्सिटी

(c.) राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर

(d.) टोक्यो विश्वविद्यालय

प्रश्र 3. प्राबोवो सुबियांतो ने 20 अक्टूबर 2024 को किस देश के आठवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली?

(a.) मलेशिया

(b.) फिलीपींस

(c.) इंडोनेशिया

(d.) थाईलैंड

प्रश्र 4. शंघाई शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक की मेज़बानी किसने की थी?

(a.) नरेंद्र मोदी

(b.) शाहबाज़ शरीफ़

(c.) इमरान खान

(d.) अब्दुल्ला अब्दुल्ला

प्रश्र 5. 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का विजेता कौन बना?

(a.) भारत

(b.) पाकिस्तान

(c.) श्रीलंका

(d.) बांग्लादेश