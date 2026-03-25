Kerala Election: राहुल गांधी ने केरल दौरा किया रद्द, बड़ी वजह आई सामने

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत खराब है। उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं है। जनवरी में भी सोनिया गांधी को सांस की दिक्कत होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस समय, डॉक्टरों ने उनकी सेहत में गिरावट का कारण ठंड के मौसम और दिल्ली में प्रदूषण का मिला-जुला असर बताया था।