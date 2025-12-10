राहुल गांधी का अमित शाह को ओपन डिबेट का चैलेंज, जानें गृह मंत्री ने क्या कहा

अमित शाह ने स्पष्ट किया, 2004 के बाद अब 2025 में एसआईआर हो रहा है और इस बार एनडीए की सरकार है। पहले किसी भी दल ने इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ रखने का काम है। लोकतंत्र में अगर मतदाता सूची ही प्रदूषित हो तो चुनाव कैसे साफ रह सकते हैं? समय-समय पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जरूरी है। इसलिए चुनाव आयोग ने 2025 में एसआईआर करने का फैसला लिया है।