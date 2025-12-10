10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल गांधी का अमित शाह को ओपन डिबेट का चैलेंज, जानें गृह मंत्री ने क्या कहा

लोकसभा में बुधवार को अमित शाह की बात सुनते ही राहुल गांधी तुरंत खड़े हो गए और बोले, आप मेरी ‘वोट चोरी’ वाली तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 10, 2025

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर (Systematic Intensive Revision) को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने सदन में ही अमित शाह को खुली बहस (ओपन डिबेट) का चैलेंज दे डाला। कांग्रेस ने इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

अमित शाह ने किया नेहरू से अटल तक का जिक्र

लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक एसआईआर होता रहा है। उस समय किसी ने विरोध क्यों नहीं किया और आज अचानक क्यों कर रहे हैं? उन्होंने राहुल गांधी की तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए तंज कसा, एक सादी वाली, दूसरी एटम बम वाली और तीसरी हाइड्रोजन बम वाली – तीनों का एक-एक जवाब दूंगा।

राहुल गांधी ने सदन में ही दे डाला चैलेंज

अमित शाह की बात सुनते ही राहुल गांधी तुरंत खड़े हो गए और बोले, आप मेरी ‘वोट चोरी’ वाली तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। राहुल का चैलेंज स्वीकार करते हुए अमित शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं विपक्ष के नेता की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा जवाब दूंगा। हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं।

क्या घुसपैठिए प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री तय करेंगे? अमित शाह

गृह मंत्री ने सदन में सवाल उठाया, क्या किसी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह घुसपैठिए तय करेंगे? एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह वोट नहीं होना चाहिए। मृत लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, जिससे चुनाव पवित्र रहते हैं।

2004 के बाद अब 2025 में हो रहा एसआईआर

अमित शाह ने स्पष्ट किया, 2004 के बाद अब 2025 में एसआईआर हो रहा है और इस बार एनडीए की सरकार है। पहले किसी भी दल ने इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ रखने का काम है। लोकतंत्र में अगर मतदाता सूची ही प्रदूषित हो तो चुनाव कैसे साफ रह सकते हैं? समय-समय पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जरूरी है। इसलिए चुनाव आयोग ने 2025 में एसआईआर करने का फैसला लिया है।

राहुल गांधी के चैलेंज के बाद सदन में जोरदार ठहाके और नारे गूंजे। अब सबकी नजर इस पर है कि अमित शाह कब और कैसे राहुल की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का विस्तृत जवाब देते हैं।

ये भी पढ़ें

​फिर विवादों में घिरा तिरूपति मंदिर, 4 करोड़ का घोटाला आया सामने
राष्ट्रीय
Tirupati temple dupatta scam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शीतकालीन सत्र 2025

Published on:

10 Dec 2025 06:48 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी का अमित शाह को ओपन डिबेट का चैलेंज, जानें गृह मंत्री ने क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शीतकालीन सत्र 2025

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.